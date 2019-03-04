SPOR

Euroleague'de Şubat ayının MVP'si Mike James

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 04.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Euroleague'de Şubat ayının MVP'si Mike James

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James, İtalya temsilcisinin 4 maçın tamamını kazandığı şubat ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Şubat ayında maç başına 18,8 sayı, 4,5 asist, 3,8 ribauntla oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu James, ortalama 21,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
Euroleague'de 24. hafta tamamlandıEuroleague'de 24. hafta tamamlandı
Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague AX Armani Exchange Olimpia Milan

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Kesici aletin girdiği maçla ilgili flaş gelişme!

Kesici aletin girdiği maçla ilgili flaş gelişme!

Başakşehir maçında dikkat çeken VAR detayı!

Başakşehir maçında dikkat çeken VAR detayı!

Ve Neymar açıkladı! Real Madrid...

Ve Neymar açıkladı! Real Madrid...

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

F.Bahçe play-off'u garantiledi

F.Bahçe play-off'u garantiledi

Kostas Sloukas'tan Türkiye mesajı

Kostas Sloukas'tan Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Euroleague'de Şubat ayının MVP'si Mike James

Şubat ayının MVP'si Mike James

THY Euroleague'de 24. hafta tamamlandı

Euroleague'de 24. hafta tamamlandı

Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Fenerbahçe Beko 84 - 66 Anadolu Efes (THY Euroleague)

Euroleague'de Türk derbisi F.Bahçe'nin!

Ergin Ataman: Fenerbahçe Beko'ya saygı duyuyoruz

'F.Bahçe'ye saygı duyuyoruz'

THY Euroleague'de 23. haftanın MVP'si Brandon Davies

Haftanın MVP'si Brandon Davies

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.