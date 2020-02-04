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EuroLeague, FIBA Avrupa'ya 900 bin avro ve tazminat ödeyecek

BASKETBOL HABERLERİ  | 04.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Lüksemburg Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa ve EuroLeague (Avrupa Ligi) arasındaki anlaşmanın feshiyle ilgili davada, FIBA Avrupa lehine karar verdi. EuroLeague, FIBA Avrupa'ya 900 bin Euro faiz ve 2 bin Euro tazminat ödeyecek.

EuroLeague, FIBA Avrupa'ya 900 bin avro ve tazminat ödeyecek

EuroLeague organizasyonunun itirazını reddeden Temyiz Mahkemesi, FIBA Avrupa'ya 900 bin Euro ve faiz, 2 bin Euro tazminat ile yargılamanın tüm masraflarının ödenmesini emrederek, ilk davada verdiği kararı onayladı.

Mahkeme, FIBA Avrupa’nın, 2012 yılında onaylanan ve 2017 yılında uygulanmaya başlanan yeni FIBA takvimi ile EuroLeague anlaşmasının hükümlerini bozmadığı yönünde karar almış oldu.

2004 yılında FIBA Avrupa ve ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği), Avrupa'da kulüpler arası turnuvaların organizasyonunu düzenlemek için bir anlaşma imzalamıştı. 2010 yılından itibaren EuroLeague, ULEB’in FIBA Avrupa’ya olan 400 bin avro ödeme yükümlülüğünü üstlenmişti. EuroLeague 2012 yılının Aralık ayında, FIBA’nın 2017 yılında başlatacağı yeni takvimi öne sürerek anlaşmayı bitirmek istemişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
fiba Euroleague

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