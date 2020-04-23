SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Euroleague'in için takvim açıklaması!

Euroleague'in için takvim açıklaması!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 23.04.2020 18:39 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'in geleceği 24 Mayıs'ta belli oluyor.

Euroleague'in için takvim açıklaması!

EuroLeague yönetimi bu konuda bir karar vermek için son tarihini belirledi. Geri dönüş, iptal gibi herhangi bir karar 24 Mayıs‘a kadar alınacak.

Eurohoops'un haberine göre İsrail basınından Sport5‘a konuşan Maccabi Tel Aviv başkanı Shimon Mizrahi, “EuroLeague’in devamı konusunda kararın verileceği son gün 24 Mayıs,” şeklinde bu bilgiyi doğruladı.

EuroLeague Koçlar Birliği’nin (ECA) sezonu 7DAYS EuroCup’ta 4-17 Temmuz, EuroLeague’de ise 4-26 Temmuz tarihleri arasında sonlandırmayı umut ettiği biliniyor.

EUROLEAGUE CEO'SU DUYURDU: 8 TAKIMLI SİSTEM

EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, normal sezonda kalan 54 maçın oynanacağını ve sonra belirlenen bir salonda, Final 8 sisteminin uygulanacağını duyurdu. Buna göre son 8 takım, tek maç üzerinden eleme usulü maçları oynayacak ve şampiyon belirlenecek.

MAAŞLARIN YÜZDE 85'İ ÖDENECEK

EuroLeague, kulüplerin oyuncularla anlaştığını ve lig tekrar oynanana kadar maaş ödemelerinin ertelendiğini açıkladı. Sezonun başlaması halinde ise, 15 Ağustos'a kadar maaşların %85'inin ödenmesi zorunluluğu getirildiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Basketbola koronavirüs darbesiBasketbola koronavirüs darbesi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Euroleague takvim açıklama

En Çok Okunan Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız

Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi

G.Saray'a gelen futbolcuya koronavirüs engeli

G.Saray'a gelen futbolcuya koronavirüs engeli

Dev kulüpten Vedat Muriqi bombası

Dev kulüpten Vedat Muriqi bombası

Cengiz Ünder için sürpriz takas hamlesi

Cengiz Ünder için sürpriz takas hamlesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Euroleague'in için takvim açıklaması!

Euroleague'in geleceği belli oldu!

EuroLeague Başkanı Bertomeu, mayıs sonunu işaret etti

Euroleague sekizli finalle tamamlanabilir

EuroLeague yönetimi, 16 Nisan Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek

EuroLeague yönetimi toplanıyor!

FIBA'dan ''koronavirüs'' kararları

Basketbola koronavirüs darbesi

22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

22 yaşındaki taraftar koronavirüse yenildi!

EuroLeague'de sezonu tamamlamak için yeni sistem; Tek şehir!

EuroLeague'den yeni sistem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.