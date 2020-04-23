Euroleague'in için takvim açıklaması!

EuroLeague yönetimi bu konuda bir karar vermek için son tarihini belirledi. Geri dönüş, iptal gibi herhangi bir karar 24 Mayıs‘a kadar alınacak.

Eurohoops'un haberine göre İsrail basınından Sport5‘a konuşan Maccabi Tel Aviv başkanı Shimon Mizrahi, “EuroLeague’in devamı konusunda kararın verileceği son gün 24 Mayıs,” şeklinde bu bilgiyi doğruladı.

EuroLeague Koçlar Birliği’nin (ECA) sezonu 7DAYS EuroCup’ta 4-17 Temmuz, EuroLeague’de ise 4-26 Temmuz tarihleri arasında sonlandırmayı umut ettiği biliniyor.

EUROLEAGUE CEO'SU DUYURDU: 8 TAKIMLI SİSTEM

EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, normal sezonda kalan 54 maçın oynanacağını ve sonra belirlenen bir salonda, Final 8 sisteminin uygulanacağını duyurdu. Buna göre son 8 takım, tek maç üzerinden eleme usulü maçları oynayacak ve şampiyon belirlenecek.

MAAŞLARIN YÜZDE 85'İ ÖDENECEK

EuroLeague, kulüplerin oyuncularla anlaştığını ve lig tekrar oynanana kadar maaş ödemelerinin ertelendiğini açıkladı. Sezonun başlaması halinde ise, 15 Ağustos'a kadar maaşların %85'inin ödenmesi zorunluluğu getirildiği belirtildi.

