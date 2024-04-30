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  4. EuroLeague, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a para cezası verdi

EuroLeague, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a para cezası verdi

30.04.2024 00:46
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EuroLeague yönetimi Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a 35 bin Euro para cezası verdi. Panathinaikos ise play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin Euro cezaya çarptırıldı.

Yunan ekibinde başantrenör Ergin Ataman, EuroLeague Play-Off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile yapılan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin Euro para cezası aldı. Ergin Ataman'a Play-Off'lardaki ilk karşılaşmada yaptığı açıklamalardan dolayı 30 bin Euro, ikinci maçtan önce medya ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı 5 bin Euro para cezası verildi.

Öte yandan Panathinaikos Basketbol Takımı'na ise birinci maçtan sonra hakem performanslarına yöneliki açıklamalar nedeniyle 30 bin Euro para cezasına çarptırıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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