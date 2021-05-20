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EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak

20.05.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentinde yapılacak THY EuroLeague Final Four maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı. EuroLeague'den yapılan açıklamada, bu kararın Alman ulusal ve yerel makamlarının tavsiyeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak

28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentinde yapılacak THY EuroLeague Final Four (Dörtlü Final) maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

EuroLeague'den yapılan açıklamada, bu kararın Alman ulusal ve yerel makamlarının tavsiyeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca karardan büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Karar doğrultusunda, Köln'deki Lanxess Arena'da oynanacak karşılaşmalara, tümü sıkı hijyen protokollerine uyma koşuluyla takımlar, personel ve belirli sayıda medya mensubunun alınabileceği belirtildi.

Ayrıca kısıtlamalar nedeniyle salona giremeyen gazetecilere, salondaymışlar gibi çalışma fırsatları sunulacağı kaydedildi.

Real Madrid-Anadolu Efes maçından bir kare

Anadolu Efes, Final Four'a çok yakın

Euroleague'de çeyrek final serisinde üçüncü maçlar dün başladı.

Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e 80-76 yenildi ve seride durum 2-1 oldu.

Anadolu Efes, yarın Madrid'de, ya da yenilmesi halinde önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak maçı kazanması durumunda Final Four'a kalacak.

Final Four'a kalan ilk takım, Fenerbahçe Beko'yu İstanbul'da 85-68 yenerek seriyi 3-0 kazanan CSKA Moskova oldu.

Barcelona, Zenit St. Petersburg'u deplasmanda 78-70 yenerek çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.

Bayern Münih ise Armani Milano'yu 85-79 mağlup etti. Seride Armani Milano 2-1 önde.

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