'Başım dik ayrılacağım' demişti! Icardi'den rest: Yönetim ile görüştü

Son günlerde Galatasaray'da gündemin ilk sırasında icardi" style="color:#ff0000">Mauro Icardi var. Sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız isim performansıyla eleştirilerin odağı haline gelirken, Arjantinli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı da konuşulmaya başlanmıştı.

Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bazı Türk gazetecileri kulübün bana sözleşmemi yenilemeyeceğini bildirdiğini iddia etti. Şunu söyleyeyim, kimse beni aramadı. Menajerim bile aramadı. Haber olmayan bir şeyi haber gibi satmak mı istiyorsunuz? Beni kullanarak böyle bir şey yapmanıza izin vermem. Dünkü yenilgiyi örtbas etmek için sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor diye haber olmayan bir haberi mi satmak istiyorlar? Hiç merak etmeyin, sözleşmem bitince başım dik ayrılacağım. Üstelik bu benim kararım olacak. Başkasının değil. Bu yalnızca ve %100 benim kararımdır. Sana bir öpücük gönderiyorum. Icardi'yi birkaç ay daha izleyeceksiniz. Böyle bir şansınız var. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni çok özleyeceksiniz." ifadeleri ile dikkat çekmişti.

'AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ'

Tüm bunlar yaşanırken Icardi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports muhabiri Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre tecrübeli golcü, kişisel ve ailevi gerekçelerle İstanbul’dan ayrılmak ve kariyerine İtalya’da devam etmek istiyor. Bu talebin Galatasaray yönetimine iletildiği öne sürüldü.

GALATASARAY TEKLİFLERE AÇIK

Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi halinde dosyayı masaya yatırabileceği kaydedildi. Yönetimin, sezon ortasında oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye hazır olduğu vurgulandı.

İTALYA’DAN İKİ ALTERNATİF

Öte yandan, Icardi için Serie A’dan iki kulübün devrede olduğu ileri sürüldü. Fiorentina ve Genoa’nın Arjantinli forvetle yakından ilgilendiği, önümüzdeki günlerde temasların hız kazanabileceği aktarıldı.

69 GOL 22 ASİST

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki golcü, bu sezon ligde 15 maçta 8 gole imza attı. Eylül 2022’den bu yana Galatasaray formasıyla 108 resmi karşılaşmaya çıkan Icardi, 69 gol ve 22 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.