Europol siber suçlulara göz açtırmıyor

Avrupa'nın emniyet birimi Europol'ün yaptığı açıklamaya göre ‘SaboTor’ adı verilen operasyon, Avrupa'da başta Almanya, Hollanda, Avusturya ve Portekiz olmak üzere 17 ülkeyi kapsıyordu. FBI’ın açıklamasına göre operasyona ABD ve Kanada ‘da da dahil oldu.

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre operasyonun hazırlıkları Temmuz 2018'de, 19 ülkenin yanı sıra Eurojust ve Europol'den toplam 60 uzmanın; para, uyuşturucu, siber suç, evrakta sahtecilik, ödeme dolandırıcılığı, insan ticareti, silah ve patlayıcı ticareti gibi yasadışı ticari faaliyetleri inceleme altına almasıyla başladı.

Polis, bu girişimden elde edilen bilgileri kullanarak 247 önemli hedef belirledi ve gelecek operasyonlar için ilgili ülkelere dağıtılan istihbarat paketlerini geliştirdi. Şu an yüzlerce soruşturma devam ediyor.

Operasyonu kamuoyuna duyuran Avrupa Polis Teşkilatı Europol ise, bu duyuruyu internetin gizli alanlarında alışveriş yapmanın doğurduğu riskler hakkında kamuoyunu uyarmak için kullandı. Europol Direktörü Catherine De Bolle, "Karanlık ağ düşündüğünüz kadar görünmez değil. Yasadışı malları çevrimiçi olarak satın aldığınızda veya sattığınızda, kolluk kuvvetlerinden saklanamazsınız ve kendinizi tehlikeye atarsınız” dedi.

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