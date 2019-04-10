Mynet Trend

Europol siber suçlulara göz açtırmıyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 10.04.2019 12:18 | Son Güncelleme

Siber suçlulara düzenlenen operasyon, 50 karanlık web hesabı kullanarak ticari faaliyette bulunduğuna inanılan 61 kişinin tutuklanmasına yol açtı. Uluslararası polis güçleri ayrıca yaklaşık 300 kilo uyuşturucu, 50 ateşli silah ve 6,2 milyon Euro ele geçirdi. Bu tutarın üçte ikisi sanal para birimi, kalanıysa nakit paraydı.

Europol siber suçlulara göz açtırmıyor

Avrupa'nın emniyet birimi Europol'ün yaptığı açıklamaya göre ‘SaboTor’ adı verilen operasyon, Avrupa'da başta Almanya, Hollanda, Avusturya ve Portekiz olmak üzere 17 ülkeyi kapsıyordu. FBI’ın açıklamasına göre operasyona ABD ve Kanada ‘da da dahil oldu.

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre operasyonun hazırlıkları Temmuz 2018'de, 19 ülkenin yanı sıra Eurojust ve Europol'den toplam 60 uzmanın; para, uyuşturucu, siber suç, evrakta sahtecilik, ödeme dolandırıcılığı, insan ticareti, silah ve patlayıcı ticareti gibi yasadışı ticari faaliyetleri inceleme altına almasıyla başladı.

Polis, bu girişimden elde edilen bilgileri kullanarak 247 önemli hedef belirledi ve gelecek operasyonlar için ilgili ülkelere dağıtılan istihbarat paketlerini geliştirdi. Şu an yüzlerce soruşturma devam ediyor.

Operasyonu kamuoyuna duyuran Avrupa Polis Teşkilatı Europol ise, bu duyuruyu internetin gizli alanlarında alışveriş yapmanın doğurduğu riskler hakkında kamuoyunu uyarmak için kullandı. Europol Direktörü Catherine De Bolle, "Karanlık ağ düşündüğünüz kadar görünmez değil. Yasadışı malları çevrimiçi olarak satın aldığınızda veya sattığınızda, kolluk kuvvetlerinden saklanamazsınız ve kendinizi tehlikeye atarsınız” dedi.

Hangisini daha iyi? Galaxy S10 + mı yoksa Huawei P30 Pro mu?

PARTNERBunu yapan yandı!Bunu yapan yandı!
AMD Ryzen Pro’yu tanıttıAMD Ryzen Pro’yu tanıttı
İşte en çok indirime giren oyunlar listesiİşte en çok indirime giren oyunlar listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siber suçlar ESET siber güvenlik

En Çok Okunan Trend Haberler

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy A80 çok yakında tanıtılacak

Samsung Galaxy A80 çok yakında tanıtılacak

İkinci el harici disklere dikkat

İkinci el harici disklere dikkat

İndirime giren Xbox One oyunları ile yeniden karşınızdayız

İndirime giren Xbox One oyunları ile yeniden karşınızdayız

Chromium tabanlı Microsoft Edge çıktı!

Chromium tabanlı Microsoft Edge çıktı!

AMD Ryzen Pro’yu tanıttı

AMD Ryzen Pro’yu tanıttı

Mart ayında PlayStation Store’dan en çok indirilen oyunlar açıklandı

İşte en çok indirime giren oyunlar listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.