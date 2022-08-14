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Eurorepar Car Service'ten motor yağı değişim kampanyası

14.08.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurorepar Car Service'ten motor yağı değişim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Eurorepar Car Service, yaz döneminde özellikle tatil dönüşünde aracına yağ bakımı yapmak isteyenlere 799 TL'den başlayan fiyatlarla yağ ve yağ filtresi değişim kampanyası sunuyor.

Stellantis açıklamasına göre, grubun çatısı altında yer alan, dünya çapında çok markalı bakım ve onarım hizmet ağı Eurorepar Car Service, 2 yıl parça ve işçilik garantisiyle motor yağı ve yağ filtresinden oluşan yağ değişim paketini uygun fiyatlarla tüketici ile buluşturuyor.

Araç üreticisi markaların tavsiyelerine uygun bir şekilde hizmet veren Eurorepar Car Service noktalarından periyodik bakım hizmeti almak isteyenler, haftanın her günü 24 saat online randevu alabiliyor.

Her periyodik bakımda motor yağı ve filtrelerin değişmesine dikkat eden Eurorepar Car Service, garantinin bozulmaması için ilgili standartlara uyum göstererek bakım hizmeti sunuyor.

Eurorepar hizmet noktalarında genel olarak ise lastik, akü, debriyaj, egzoz, fren işlemleri, klima kontrolleri, gaz dolum/boşaltım ve mekanik onarım gibi birçok hizmet veriliyor. Marka, sunduğu diyagnostik teşhis ile her marka aracın doğru bakım-onarım hizmeti almasına da katkı sağlıyor.

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