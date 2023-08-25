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Eurovision tarihine damga vuran Şebnem Paker yıllar sonra ortaya çıktı! Müzik öğretmeni olarak bakın nereye atandı

25.08.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997 yılında katıldığı Eurovision Müzik Yarışması'nda üçüncülük elde ederek tüm ülkede büyük bir üne kavuşan Şebnem Paker'den güzel haber geldi. O günden sonra sayısız öğrenci yetiştiren ve bir ses eğitimi kitabı da yayımlayan Paker Milas'taki Kırcağız Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atandı.

1997 yılında Eurovision müzik yarışmasında üçüncü olan ve Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etmesini sağlayan müzisyen Şebnem Paker yıllar sonra ortaya çıktı.

Paker, yarışmaya katıldığı dönemde yaşadıklarını "Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte 'Dinle' hatırlanır" diye özetlemişti.

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O günden sonra müzik öğretmenliği yaptığı bilinen Paker, geçtiğimiz aylarda 'Dünden Bugüne Eurovision' konseptiyle düzenlenen etkinlikte Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne almıştı.

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Çeşitli okullarda Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Şebnem Paker, Milas'a atandı. Şimdilerde Soner Odabaş ile mutlu birlikteliğini sürdüren ve iki çocuk annesi olan Paker, Milas'taki Kırcağız Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak görev yapacak.

Şebnem Paker son hali

20 Temmuz 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen Şebnem Paker, lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Gitar Bölümü'nde eğitim gören Paker, 1996'da Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümü'nü kazandı.

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Aynı yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkiye elemelerini 'Beşinci Mevsim' adlı parça ile kazanarak ülkeyi temsil etme hakkını elde eden Şebnem Paker, Oslo'daki yarışmada on ikinci oldu.

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1997'de ulusal elemelere Grup Etnik ile birlikte, müziği Levent Çoker'e, sözleri Mehtap Alnıtemiz'e ait olan 'Dinle' adlı parça ile katılarak yeniden birinci olan Paker, Dublin'de yapılan yarışmada ise üçüncü oldu.

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Şebnem Paker, ardından 1998'de TRT'nin düzenlediği ulusal finalde bir kez daha yarışarak her geçen sene Eurovision'da daha başarılı bir sonuç elde etme düşüncesini dile getirdi.

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Ancak 'Çal' isimli parçayla hedeflediği başarıyı elde edemeyerek, temsil etme hakkını kazanamadı. Jüriden en yüksek oyu alan Tarkan Tüzmen'in seslendirdiği 'Unutamazsın' adlı şarkıyla yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

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Şebnem Paker eşi ve çocuğu

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