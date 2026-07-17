Altı Üstü İstanbul 6. bölüm 2. fragman izle! ''Bu kadarını da beklemiyordum''

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin yer aldığı Atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Her bölümü büyük ses getiren dizi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragman büyük ses getirdi.

**ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

“İki dünya bir araya gelse olmaz dediğine, belki bir gün düşersin.” 🌪️



6.⁠ ⁠Bölüm 2. Tanıtımı 💥



Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv’de!#AltıÜstüİstanbul @atvcomtr pic.twitter.com/xEUSA4ae4d — Altı Üstü İstanbul (@altiustuistdizi) July 16, 2026

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Emir ve Melek'i bozmayın', 'Melek'ten bu kadarını beklemiyordum', 'Yaz dizilerinin favorisi olmaya aday', 'Mükemmel fragman' gibi yorumlar yapıldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ:

Melek'in sırrının ortaya çıkması, Emir'in hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılmaya neden olur. Melek'i terk eder. Sevdiği ve yıllardır güvendiği insanın gerçekleriyle yüzleşen Emir, üst üste gelen darbelerle hayatındaki herkesi yeniden sorgulamaya başlar.

Ortaya çıkan gerçekler yalnızca Emir ve Melek'i değil, iki aileyi ve mahallede yıllardır süren dostlukları da karşı karşıya getirir.

Melek, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için sınırları zorlamaya devam ederken, Hasan da kendisini; vicdanı, kardeşliği ve yıllardır sakladığı duyguları arasında çok ağır bir seçimin eşiğinde bulur.

Diğer yanda Uzay'ın korkusu Naz'la arasının açılmasına neden olur. Naz da tıpkı Emir gibi artık etrafındakileri sorgulamaya başlamıştır. Uzay'ın da sakladığı bir sırrı vardır ama ne? Ancak yok edildiği düşünülen sırlar, hiç beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkacaktır.

Melek'in ihanetiyle sarsılan Emir, bu kez babasının yaptıklarıyla yüzleşirken diğer yanda da Mert ve Sado kendilerini hiç beklemedikleri bir çıkmazın içinde bulur.