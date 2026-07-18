Lvbel C5 üstsüz maça çıktı! Halı sahadaki görüntüleri sosyal medyanın gündeminde

Rap müziğin dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5, arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçında cep telefonu kamerasına yansıdı. Ünlü rapçinin futbol oynadığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Üstsüz şekilde, açık renk şort ve futbol ayakkabısıyla sahaya çıkan Lvbel C5'in görüntülere yansıyan fazla kiloları sosyal medyada dikkat çekti.
Maç boyunca sahada aktif şekilde mücadele eden rapçinin rahat tavırları da görüntülere yansıdı. Yaklaşık 20 saniyelik video kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.
Lvbel C5'in halı sahada futbol oynadığı anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorumlandı.
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