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Ev hapsindeki iş insanının öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

İZMİR HABERLERİ  | 04.06.2020 15:22 | Son Güncelleme

Aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen firari Serkan Kurtuluş'un da bulunduğu 7 sanık hakkında dava açıldı

İZMİR (AA) - İzmir’deki "organize suç örgütü" davası kapsamında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ev hapsinde tutulan iş insanı Kurtuluş'un 30 Mayıs 2019'da silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Ahmet Kurtuluş'un, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünde yönetici olduğu iddiasıyla yakalandığı, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçe ve konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Ahmet Kurtuluş'un ifadesinde silahlı suç örgütüyle ilgili önemli bilgiler verdiği ve bu durumdan örgüt elebaşı Serkan Kurtuluş'un haberinin olduğu anlatılan iddianamede, aldığı tehditler nedeniyle can güvenliği tedbirinden faydalanmak istediğini beyan etmesi üzerine maktule çağrı üzerine koruma tedbiri uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

- Tetikçi, Erzurum'dan gelmiş

İddianamede cinayette tetikçilik yaptığı öne sürülen Yener Toğa'nın ifadelerine de yer verildi.

Erzurum'da kuaförlük yapan Toğa'nın, Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olduğunu öne süren kişi aracılığıyla suç örgütü elebaşılarından Lider Camgöz ile tanıştığını ve kendisine Ahmet Kurtulmuş'u öldürme görevi verdiğini anlattığı belirtildi.

Toğa'nın olaydan bir gün önce İzmir'e geldiğini ve çocukluk arkadaşı sanıklardan B.Y. ile pansiyonda kaldıklarını, ertesi gün Lider Camgöz'ün kendisini sanıklar H.H.A. ve E.K. ile bir arabayla aldırdığını ve telefonda "Vuracağın adam bu adreste. Adı Ahmet Kurtuluş. Sana fotoğrafını da atacağım. Fotoğrafa iyi bak. Fotoğrafı sileceğim, sen de telefonundan sil." dediğini söylediği bildirildi.

Toğa'nın, Lider Camgöz'ün, "Sana reisi veriyorum." diyerek telefonu Serkan Kurtuluş'a verdiğini, Kurtuluş'un da cinayete ilişkin emirlerini kendisine ilettiğini anlattığı da iddianamede yer aldı.

Yener Toğa'nın araçta verilen silahı aldığını, poşetlerdeki polis yeleği, şapkası ve gömleği üzerine geçirerek kendisine polis süsü verdiğini, "denetimli serbestlik tedbirini kontrol etmek amacıyla" geldiğini söyleyerek girdiği evde Ahmet Kurtuluş'u öldürdüğünü ve olay yerinden kaçtığını itiraf ettiği belirtildi.

İddianamede suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un sosyal medyayı aktif şekilde kullanarak örgüte eleman kazandırdığı, eylem yaptıracağı kişileri farklı kentlerden seçtiği tespitine yer verildi.

- Cezalar

İddianamede Serkan Kurtuluş, Lider Camgöz, Yener Toğa, B.Y, E.K, H.H.A. ve H.A. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte bilerek isteyerek yardım etme", "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" gibi çeşitli suçlardan ceza isteniyor.

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