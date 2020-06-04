Ev hapsindeki iş insanının öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Ahmet Kurtuluş'un ifadesinde silahlı suç örgütüyle ilgili önemli bilgiler verdiği ve bu durumdan örgüt elebaşı Serkan Kurtuluş'un haberinin olduğu anlatılan iddianamede, aldığı tehditler nedeniyle can güvenliği tedbirinden faydalanmak istediğini beyan etmesi üzerine maktule çağrı üzerine koruma tedbiri uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

İddianamede Ahmet Kurtuluş'un, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünde yönetici olduğu iddiasıyla yakalandığı, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçe ve konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

- Tetikçi, Erzurum'dan gelmiş

İddianamede cinayette tetikçilik yaptığı öne sürülen Yener Toğa'nın ifadelerine de yer verildi.

Erzurum'da kuaförlük yapan Toğa'nın, Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olduğunu öne süren kişi aracılığıyla suç örgütü elebaşılarından Lider Camgöz ile tanıştığını ve kendisine Ahmet Kurtulmuş'u öldürme görevi verdiğini anlattığı belirtildi.

Toğa'nın olaydan bir gün önce İzmir'e geldiğini ve çocukluk arkadaşı sanıklardan B.Y. ile pansiyonda kaldıklarını, ertesi gün Lider Camgöz'ün kendisini sanıklar H.H.A. ve E.K. ile bir arabayla aldırdığını ve telefonda "Vuracağın adam bu adreste. Adı Ahmet Kurtuluş. Sana fotoğrafını da atacağım. Fotoğrafa iyi bak. Fotoğrafı sileceğim, sen de telefonundan sil." dediğini söylediği bildirildi.

Toğa'nın, Lider Camgöz'ün, "Sana reisi veriyorum." diyerek telefonu Serkan Kurtuluş'a verdiğini, Kurtuluş'un da cinayete ilişkin emirlerini kendisine ilettiğini anlattığı da iddianamede yer aldı.

Yener Toğa'nın araçta verilen silahı aldığını, poşetlerdeki polis yeleği, şapkası ve gömleği üzerine geçirerek kendisine polis süsü verdiğini, "denetimli serbestlik tedbirini kontrol etmek amacıyla" geldiğini söyleyerek girdiği evde Ahmet Kurtuluş'u öldürdüğünü ve olay yerinden kaçtığını itiraf ettiği belirtildi.