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Ev istediği için ayrıldıkları iddia edilmişti! Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi Gülseren Ceylan sessizliğini bozdu! 'Evlilik sözleşmesi...'

11.10.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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Son yıllarda adı taciz iddialarıyla gündeme gelen usta şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açtı. Kasım ayında evlenecekleri konuşulan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi ortaya atılan iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ile aynı yaşta olan Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açtı. Aralarındaki yaş farkı eleştirilere neden olsa da ünlü şovmen genç sevgilisine evlilik teklifi etti.

Kasım ayında evlenecekleri konuşulan çiftin ayrıldıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Erbil'in Ceylan'ın isteklerine yetişememesi sebebiyle ilişkinin sonlandığı iddia edildi. Ceylan'ın Erbil'den hediye olarak ev istemesi ikilinin arasında krize neden olduğu söylendi.

Gülseren Ceylan 1

Mehmet Ali Erbil'in evlenme hazırlığı yaptığı nişanlısı Gülseren Ceylan ayrılık iddiaları hakkında sessizliğini bozdu.

SnobMagazin'in haberine göre; ayrılık barıştıklarını dile getiren Ceylan; “Ev istediğim yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. O yüzden onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de evet her çift gibi kavga ettik ve 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık” dedi.

Gülseren Ceylan 3

Sosyal medyadaki “Babasından bile büyük” tarzındaki yorumlar hakkında da konuşan Gülseren Ceylan, “Alışkın olmadığım için üzülüyorum. İnsanların zamanla alışacağına inanıyorum. Bizimkisi kısa vadeli bir ilişki değil. Çok mutluyuz. O bana ‘takılma’ diyor. Benim için yaş farkının hiç önemi yok. Ben onu 60 yaşında görmüyorum. Belki x bir adam olsaydı 60 yaşını hissederdim ama o bana bunu yaşatmıyor “ diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil’in ailesinin de bu ilişkiyi onayladığına dikkat çeken Ceylan, “Hiç kimseden kötü bir tepki yok çünkü Mehmet Ali kendi hayatını yaşayan, kimseye akıl danışmayan bir insan. Yanındakiler de ona saygı duyuyor. Her şey yolunda ve mutluyuz ” dedi.


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