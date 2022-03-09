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Ev kadınlarından kurulu futbol takımları, yöresel kıyafetleriyle dostluk maçına çıktı

09.03.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev kadınlarından kurulu futbol takımları, yöresel kıyafetleriyle dostluk maçına çıktı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan Gülşehir Dimispor ile Ürgüp Şalvarspor'un yöresel kıyafetli futbolcuları, Vali İnci Sezer Becel'in başlama vuruşunu yaptığı dostluk maçında karşı karşıya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dostluk maçı, Gülşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda oynandı.

Alkışlar eşliğinde salona gelen kadınlar, seyirciyi selamladı. Oyunculara başarı dileyen Vali Becel'in vuruşu ile başlayan maç, renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Becel, karşılaşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların spora yatkınlığına tanıklık ettiğini belirterek, "Hakikaten çok renkli bir gün olacak bizim için. İlimizde ve Türkiye genelinde görmeye alışık olmadığımız iki kadın takımı, yöresel kıyafetleriyle karşı karşıya gelecekler. Bu bir dostluk maçı. Kazanan kadınlar olacak, kazanan dostluk olacak. Bu etkinliğin, sporun birleştirici, bütünleştirici özelliğini de kendimize rehber edinerek, kentimize nefes olacağına inanıyorum." dedi.

Dimispor kaptanı Gül Aydın ise sporun sağlıklı yaşam için gerekli olduğunu ifade etti.

Tüm kadınları spor yapmaya davet eden Aydın, "Çok heyecanlıyız. Bu bizim için bir ilk. Takım kurulduğundan beri antrenman yapıyoruz. Hepimiz aynı yörenin kadınlarıyız. Futbol, çocukluktan beri içimizde kalan bir hevesti. Ailem ilk önce şaşırdı ama şimdi destek veriyor." diye konuştu.

Oyunculardan Demet Erdoğan da kadın olarak sahaya çıkmanın gururunu yaşadığını, kadınları spora yönlenmek için örnek olmak istediklerini dile getirdi.

Kadın hakemlerin yönettiği futbol karşılaşması, Gülşehir Dimispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından düzenlenen törende Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat ve Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, takımlara kupa verdi.

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