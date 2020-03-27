Ev karantinasının en sağlıklı 11 gıdası

Türkiye koronavirüse karşı ortak mücadele bilinciyle hareket ederken ev karantinasında sağlıklı beslenmenin önemi de giderek artıyor. Bu süreçte kilo almadan bağışıklık sistemini güçlendirmenin mümkün olduğunu söyleyen Diyetisyen Dr. Canel Önel formülü şöyle açıklıyor: "Günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi yani 3 porsiyon meyve ve 2 porsiyon sebze günlük rutinimiz olmalıdır. Bu besinler virüse karşı savaşan C vitaminin vücuda alınmasını sağlar. 1 porsiyon meyve; 1 portakal ya da elma olmalı. 1 porsiyon sebze ise 4 yemek kaşığı sebze yemeği olmalı.”

KIZARTMADAN UZAK DURUN

Yağsız et, balık, yumurta, kuru baklagiller ve kuru yemişler gibi iyi protein kaynaklarının tüketilmesinin önemine değinen Önel şunları söyledi: "Kızarmış yiyeceklerden kaçınarak ızgara, buharda veya fırında pişirme ve buğulama gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini seçerek yağ alımını azaltabiliriz. Unutmamak gerekir ki, hareketsizlikle birlikte kilo alımı artar ve yağlı besinlerin kalorisi yüksektir. Evde olduğumuz için bu dönemde fast food'ları ve cips, şeker gibi besin değeri yetersiz olan atıştırmalıkları kısıtlamamız gerekiyor. Buzdolabı yanımızda ve ucu bucağı olmayan yeme ataklarıyla baş etmek, sürekli mutfağa gitmemek için kendimize bir uğraşı edinebiliriz. Bu zor günlerde hareketsiz yaşam sürdüğümüz için daha fazla lif elde edebilmeleri için beyaz ekmek, açma, simit gibi beyaz unlu ürünler yerine tam tahıllı ekmekleri, tahıllı bisküvi gibi atıştırmalıkları tercih etmeliyiz. Çünkü hareketsizlikle birlikte kabızlık gelişmekte ve çok yaygın görülmektedir.”