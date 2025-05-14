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Ev sahibinden skandal hamle! Maç öncesi gol atamasınlar diye stadı küçülttüler

İngiltere Championship Play-Off yarı finali rövanşında Sunderland ile Coventry karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini toplamda 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırırken Sunderland yönetiminin maç öncesi yaptığı hamle herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Ev sahibinden skandal hamle! Maç öncesi gol atamasınlar diye stadı küçülttüler
Berker İşleyen

İngiltere Championship Play-Off yarı finali rövanş mücadelesinde Sunderland ile Coventry karşı karşıya geldi. Premier Lig'i hedefleyen iki takım da kıyasıya bir mücadelede verirken, ev sahibi ekip karşılaşmanın 120+2. dakikasında Daniel Ballard'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve rakibini toplamda 3-2 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmanın içerisinde yaşananlar kadar maç öncesi ev sahibi ekibin hamlesi İngiltere'de gündem oldu.

SAHAYI KÜÇÜLTTÜLER

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Sunderland yönetimi Coventry mücadelesi öncesi uzun taç atışlarını engellemek için reklam panolarını sahaya yaklaştırdı ve stadyumu küçülttü.

ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

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Bu olay konuk ekip taraftarlarının tepkisini çekerken futbol kamuoyunda da gündem oldu.

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İngiltere Sunderland son dakika
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