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Ev satma vaadiyle bir kişiyi 270 bin TL dolandıran müteahhit hakim karşısında

AA AA
25.04.2024 13:59
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Kayseri'de ev satma vaadiyle bir kişiyi 270 bin lira dolandırdığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müşteki A.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanık T.Ç. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanık T.Ç. savunmasında, inşaat firmasının muhasebe servisinde yapılan hatadan kaynaklı müştekiye verilen dairenin başka birine satıldığını öne sürdü.

Müştekiye istediği takdirde aynı apartmanda başka bir daireyi verebileceğini belirten sanık, beraatini talep etti.

Müşteki A.Ç. ise 2020 yılında yapımına başlanan apartmanda bir daire almak için bu tarihte müteahhitle 270 bin liraya anlaştığını, oğlunun zihinsel engelli olması nedeniyle de zemin kattan daire tercih ettiğini söyledi.

Ödemeyi parça parça yaparak tamamladığı halde 1,5 yılda bitmesi gereken binanın geçen yıla kadar tamamlanmadığını, hala kirada oturduğunu anlatan müşteki, şunları kaydetti:

"Borcumu bitirdiğimde karşı taraf bana 'borcu yoktur' yazılı kağıt verdi. Geçen yıl evin son durumuna bakmak için gittiğimde ise dairenin satıldığı diğer kişi ile karşılaştım. Tapusunu da almış. Bu durumu sanığa sorduğumda yanlışlık yapıldığını söyledi. Bana birinci katta bulunan başka bir daireyi vermek istedi, çocuğumun sağlık sorunundan dolayı çok da istemememe rağmen kabul ettim. Bu daireyi de 9 gün sonra başka birine sattığını öğrendim. Yine yanlışlık yapıldığını öne süren sanık bana 1 milyon 400 bin liralık senet verdi. Senetle ilgili icra takibi başlattım. Ne evimi ne de paramı alabildim. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum."

Sanığın aynı suçtan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığını belirten müşteki avukatı, dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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