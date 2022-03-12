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Ev satma vaadiyle dolandırıcılık suçundan yakalanan 39 şüpheliden 14'ü tutuklandı

12.03.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden 5'i savcılıkça serbest bırakıldı, 20'si hakkında mahkeme tarafından adli kontrol kararı verildi

Ankara'da sahte emlak ofisleri açarak ev satma vaadiyle vatandaşları yaklaşık 3 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ve Altındağ ilçelerinde emlak ofisleri açıp kendilerini emlakçı olarak tanıtan ve ev satma vaadiyle vatandaşlardan haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için 8 Mart'ta "Avcı Emlakçılar Operasyonu" düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, 36 ikamet ve 7 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 39 şüpheliden 5'i savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 34 zanlıdan 14'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında, şüphelilerin, ev satma vaadinde bulundukları vatandaşları devir işlemleri için gittikleri tapu müdürlüklerinde beraber hareket ettikleri memurlar aracılığıyla oyalayarak satış işlemi yapmadıklarını, vatandaşlara paralarını geri vermediklerini ve paralarını almak isteyenleri de emlak ofislerinde alıkoyarak darp ve tehdit ettiklerini belirlemişti.

Kamu kurumlarındaki memurların da aralarında bulunduğu 41 şüphelinin, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 29 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira zarara uğrattığı, bu yolla elde ettikleri gelirle uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilmişti.

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