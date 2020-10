Ev tekstili tasarım yarışmasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda finale kalan birbirinden değerli projeler arasında dereceye giren yarışmacılar düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nı Feel the Textures isimli proje ile Dilara Övet kazandı. Ecoprint Projesi ile Berna Acar ikinci, Fungi Projesi ile Ayşe Katılmış ise üçüncü oldu.

UTİB tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından belirlenen on finalist arasından dereceye giren proje sahipleri, online olarak düzenlenen programla ödüllerini aldı. T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin de konuk olduğu programda jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile Feel the Textures Projesi ile Dilara Övet bu yılki yarışmada birinci, Ecoprint Projesi ile Berna Acar ikinci ve Fungi Projesi ile Ayşe Katılmış üçüncü oldu. Programda açılış konuşmasını yapan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışmanın düzenlendiği on yıl boyunca yarışmaya katılıp ödül alan gençlerin yüzde 97’sinin tekstil sektöründe, tasarım alanında çalışmaya başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Pınar Taşdelen Engin, “Biz her yıl komite olarak bir araya gelerek öğrencilerimize daha fazla nasıl katkı sağlayabileceğimizi konuşuyor ve üzerinde çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bu yarışmayı gerçekleştirirken tekstil tasarımı okuyan arkadaşlarımızın kariyer planları içerisinde ev tekstilinin de düşünmelerini sağlamak. Sanırım bu konuda başarılı da olduk. Bu yarışma sürecinde her öğrencimizin kendilerini geliştirebilmeleri için vakit ve fırsatları oldu. Bugün de üç öğrencimiz ödüle layık görülecek ancak on finalistimizde çok şanslı, bu dönemi verdiğimiz eğitimlerle çok güzel değerlendirdiler ve yeni normale bir adım önde başlayacaklar. Biz zaten UTİB olarak da düzenlediğimiz eğitimlerimizi artık tamamen eğitim ödüllerine çevirdik. Öğrencilerin eğitimine yapılan yatırımın gerçekten en büyük ödül olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, tasarım yarışmalarının tekstil ve hazır giyim sektörünün gelişimi açısından önemine vurgu yaparak, ev tekstil sektörünün ihracatımıza verdiği katkıyı değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Turagay, Türkiye’nin 2019 yılında 2.4 milyar dolarlık ev tekstili ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek “2020 yılın ilk on ayında 1,6 milyar dolarlık ihracatımız olmuş. Tamam yüzde 9.8’lik bir düşüş var ancak Mart, Nisan, Mayıs dönemi ile Haziran, Temmuz, Ağustos dönemini karşılaştırdığımızda ev tekstili ihracatımızda yüzde 75’lik artış var. 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz en yüksek aylık ihracatı, 241 milyon dolarla geçtiğimiz Eylül Ayı’nda gerçekleştirmişiz. Evet doğru yoldayız ama artık dünya sürdürülebilirlik ve sorumlu üretim-tüketime gidiyor. Hepimiz bu gerçeğin farkındayız. Tasarımı yapabilen, modasını ortaya koyabilen ve tasarımla bir şekilde ürünü birleştirebilenler bu dönemde başarılı olabiliyor. Ev tekstili bizim çok güçlü olduğumuz bir alan, dünya rakamlarına baktığımızda biz dünyada dördüncü sıradayız. Dünyadaki ihracat içindeki toplam 50.4 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 4.1’lik paya sahibiz. En büyük ihracatçı yüzde 7.7’lik pay ile Çin ama yeni süreçle birlikte gelen yeni normlar küresel tedarik zincirlerini de değiştiriyor. Bu sebeple Uzakdoğu ve Çin tek başına bu bağımlı pazardan kurtulmak istiyorlar. Bu durum bizim için bir avantaj. Bugün Amerika dünyanın en büyük ithalatçısı ve 13 milyar dolarlık ithalatı var. Biz Amerika’ya 197 milyon dolar ithalat yapıyoruz. Bugün Amerika’nın toplam ithalatı içindeki oranımız yüzde 1.7 civarı. Bu oranı arttırmamız lazım. Bunu gerçekleştirmenin yolu da siz değerli gençlerimizin çabalarında geçiyor. Tasarımda Türkiye’yi daha da ilerilere taşımamız gerekiyor. Biz ev tekstilinde baktığımızda ürünlerimizi gelişmiş ülkelere rahatlıkla satabiliyoruz. Bu potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise pandeminin getirmiş olduğu olağanüstü koşullara rağmen bu yarışmanın devam ettirilip, düzenlemesinin gurur verici olduğunu söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yarışmanın bu yıl ‘Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Üretim-Tüketim’ temasıyla gerçekleştirilmesi de önemli bir konu. Artık tek başına üretmek yetmiyor, sürdürülebilir bir altyapının da oluşturulması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde önemi daha da artacak bir şekilde sürdürülebilir bir üretim ve ihracat süreci yürütmemiz ve bizim bu sorumluluğumuzu daima yaşatmamız gerekiyor. Bu manada ev tekstili sektörünün de ciddi bir yol aldığını belirtiyorum. Aynı zamanda biz TİM olarak dış ticaret fazlası veren bir Türkiye sloganı ve hedefiyle çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürümemizi sağlayan sektörümüzün başarılarını tebrik ediyoruz. Gençlerimizin düşüncelerini, hayallerini, tasarımlarını dikkate almayan sektörlerin geleceğinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Bizler gençlerimizin katkıları ile dünyanın birçok bölgesindeki üreticilerle kolaylıkla rekabet edebiliyoruz. Sizlerin emekleri ile ürünlerimizin uluslararası pazarlardaki farkını göstermeye çalışıyoruz. Artık ‘Made in Turkiye’ logosunu ürünlerimize gururla koymak ve bu logoyla ürünlerimizi satmak en büyük hedefimizdir. 2019 yılı itibariyle küresel pazar kabiliyeti 100 milyar dolara ulaşan ev tekstili sektöründe ülkemiz de önemli ihracatçılar arasında yer alıyor. 2019 yılında tekstil sektörünün ihracatının 2 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdiğini görüyoruz. Pandemi sürecinin sıkıntılarının yaşandığı 2020 yılının 9 aylık sürecinde ev tekstili ihracatımız 1 milyar 257 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde birçok ürün grubundaki ihracatımızın da artış yaşadığını görüyoruz. Bugün siz genç tasarımcıların hayallerinin yarınlarının Türkiye’sinin oluşumunda önemli bir rol üstleneceğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar 132 kişi ödül aldı, 10 kişi yurt dışında eğitim hakkı kazandı. UTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yarışma Komitesi Başkanı Aslı Türkün Karaçor’da düzenlenen yarışmaya on yılda yaklaşık iki bin kişilik başvuru aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“132 kişiye ödül verdik ve bu öğrencilerimizden 10 tanesi yurt dışında eğitim görmeye hak kazandı. Yurtdışında eğitim gören arkadaşlarımızdan bazıları çok önemli başarılar elde etti. Örneğin 2012 yılında ödül alan Ozanhan Kayaoğlu Amerika’daki eğitiminin sonucunda Newyork Fashion Week’te çok başarılı bir defile gerçekleştirdi. 2017 yılında ödül kazanan Duygu Emel Semercioğlu’nun tasarımları Milano Design Week’te sergilendi. Ayrıca 2018 yılında ödül kazanan Ezgi Vural’ın tasarımları da Tabu Markası’nın düzenlediği Idesxport Yarışması’na katıldı ve bu yarışmada ödül almaya hak kazandı ve kendisi yurtdışındaki eğitimini de birincilikle bitirdi. Bu başarı hikayelerini duydukça bizler çok daha mutlu ve motive oluyoruz.”