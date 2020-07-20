Ev yapımı protein bar ile spor sonrası protein ihtiyacınızı doğal ürünlerle karşılayacaksınız!

Vücut direncini artırmak ve daha estetik bir görüntü için birçok insan spor salonlarına gidiyor. Fakat spor salonlarındaki çalışmaların etkisini görmek istiyorsanız beslenmenize de dikkat etmelisiniz. Örneğin, protein içeren besinler vücudun daha hızlı yapılanmasını sağlar. Bu nedenle de hızlı ve rahat bir şekilde tüketilebilen kuru yemişli protein barlar, içerdikleri yoğun besin değerlerinden dolayı sıkça tercih edilir. Biz de sizler için kolayca mutfağınızda hazırlayabileceğiniz farklı protein barı tariflerini bir araya getiridik.

YULAFLI KURU YEMİŞ PROTEİN BAR

Bol malzemeli bir bar olmasına rağmen yapımı çok basit. Fırında rahatça yapabileceğinizin barın lezzeti de dillere destan.

Malzemeler:

1 su bardağı püre halinde getirilmiş muz

Yarım su bardağı kuru kızılcık

Yarım su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi

Yarım su bardağı kırık badem

İki yemek kaşığı chia tohumu

Bir tatlı kaşığı vanilya

Bir buçuk tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı hafif erimiş fıstık ezmesi

Yarım ölçekten biraz fazla protein tozu

İki su bardağı glutensiz yulaf