Ev yapımı protein bar ile spor sonrası protein ihtiyacınızı doğal ürünlerle karşılayacaksınız!

Vücut direncini artırmak ve daha estetik bir görüntü için birçok insan spor salonlarına gidiyor. Fakat spor salonlarındaki çalışmaların etkisini görmek istiyorsanız beslenmenize de dikkat etmelisiniz. Örneğin, protein içeren besinler vücudun daha hızlı yapılanmasını sağlar. Bu nedenle de hızlı ve rahat bir şekilde tüketilebilen kuru yemişli protein barlar, içerdikleri yoğun besin değerlerinden dolayı sıkça tercih edilir. Biz de sizler için kolayca mutfağınızda hazırlayabileceğiniz farklı protein barı tariflerini bir araya getiridik.
Bol malzemeli bir bar olmasına rağmen yapımı çok basit. Fırında rahatça yapabileceğinizin barın lezzeti de dillere destan.
Malzemeler:
1 su bardağı püre halinde getirilmiş muz
Yarım su bardağı kuru kızılcık
Yarım su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi
Yarım su bardağı kırık badem
İki yemek kaşığı chia tohumu
Bir tatlı kaşığı vanilya
Bir buçuk tatlı kaşığı tarçın
Yarım su bardağı hafif erimiş fıstık ezmesi
Yarım ölçekten biraz fazla protein tozu
İki su bardağı glutensiz yulaf
Hazırlanışı:
Fırını 175 santigrat dereceye ayarlayın.
Kare şeklinde bir tepsiyi yağlayın.
Malzemelerin hepsini bir kabın içerisinde güzelce karıştırın.
Karışımı tepsiye boşaltın.
Üzerine Hindistan cevizi katın.
Yarım saat kadar fırında pişmesini bekleyin.
Ara ara kontrol ederek yanmasını önleyin.
Fırın kullanmadan rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif daha paylaşalım. Sporcular için sağlıklı olan bu lezzet, içerisinde birçok kuru yemiş bulundurduğu için, oldukça seviliyor. Bol proteinli bu besin çok da leziz.
Malzemeler:
1 su bardağı hurma
2 yemek kaşığı badem sütü
1 su bardağı badem ve kaju karışımı
Yarım tatlı kaşığı deniz tuzu
Yarım tatlı kaşığı nane aroması
Çeyrek su bardağı kakao
Yarımdan biraz fazla vanilyalı soya protein tozu
Tarifin yapılışı:
Hurmaları mutfak robotu ile püre haline getirin.
Püre halindeki hurmaya kuru yemişleri katarak karıştırın.
Geri kalan malzemeleri de karışıma ekleyin.
Tüm malzemelerin olduğu karışımı mutfak robotu ile iyice yedirin.
Yaklaşık 23x23 cm'lik boyutlardaki bir kaba karışımı alın.
Daha sonra streç film ile üzerini kaplayın.
Streç film ile kapattığınız karışımı buzdolabına koyun.
15 dakika kadar buzdolabından bekletin.
Uygun kıvama geldikten sonra buzdolabından çıkarın.
İstediğiniz boyutlarda keserek tüketebilirsiniz.
Bu tarifi tazeyken, hazırladığınız gün içerisinde tüketmeniz tavsiye edilir.
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