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Evde bakım yardımı ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılacak

15.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım yardımı ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon lira evde bakım yardımı ödemesi yapılacağını belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanık, evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerini bugünden itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül'e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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