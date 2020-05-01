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Evde doğal cilt bakımı sabunu yapabilirsiniz! İşte malzemeler ve tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Yüzümüz genellikle vücudumuzda ilk dikkat çeken yerdir. Dolayısıyla bakımını da son derece titiz yapmak istiyoruz. Piyasada yüz bakımı için özel üretilen çeşitli sabunlar bulunuyor. Özellikle kadınların tercih ettiği bu ürünler yerine evde kendi malzemelerinizle yapabileceğiniz doğal sabunlar ile cildinizi daha sağlıklı ve canlı görünüme kavuşturabilirsiniz.

Evde doğal cilt bakımı sabunu yapabilirsiniz! İşte malzemeler ve tarifi...

Yüz bakım sabunları cilde taze bir görünüm kazandırıyor. Bu sabunları evinizde doğal malzemelerden yaparak hem bütçenize katkı sağlayabilir hem de daha parlak ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz. Oldukça ucuz ve etkili malzemelerden oluşan bu sabunları kullanan kişilerin yorumlarına bakıldığında oldukça olumlu yorumlar görüldüğünü söyleyebiliriz.

Sabun yapmak zor gibi görünebilir. Ancak gerekli malzemelere sahipsek oldukça kolay bir şekilde süreci ilerletebiliriz. Elbette daha önce hiç kullanmadığımız bir iki malzeme ile bu süreçte haşır neşir olacağız. Fakat hiç merak etmeyin tüm malzemeler kolaylıkla ulaşabileceğiniz doğal ürünler olacak. Hazırsanız tariflerimize geçelim!

LİMON SABUNU

Limon, narenciye ürünleri içerisinde en faydalı olanlarından biridir. Salatada ve yemekte sıklıkla kullandığımız limonun, farklı alanlarda da faydalarını görüyoruz. Yüzümüzün sağlıklı ve kusursuz görünmesi için de değerlendirebileceğimiz bir ürün olması, limon sabununun son zamanlarda ön plana çıkmasını sağladı. Özellikle sivilcelere karşı etkili olması limon sabunun çokça tercih edilmesine sebep oluyor.

Malzemelerimiz, 25 g eriyen sabun bazı, yarım fincan bal, yarım limon, 7-8 damla limon yağı, ısıtıcı ve sabun kalıbı.
Limon suyunu sıkıp, kabuğunu rendeleyin.
Sabun bazını eritmek için tencere içerisine küp küp doğrayın ve ocağa koyun.
Baz eridikten sonra içerisine bal ve limon yağını ekleyin
Son olarak limon kabuklarını ekleyin ve kalıplara dökün.
Kalıplarda soğuyan sabun kullanıma hazır.

HAVUÇ SABUNU

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Havuç, salata dışında da yemesi zevkli bir sebze olmasıyla bilinir. Özellikle gözlere faydalı olan havucun, cildin nem dengesini koruması, havuç sabununu ön plana çıkarıyor. Sabunu kullanmanız durumunda cildiniz daha taze bir görünüme kavuşuyor.

Malzemelerimiz, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, badem yağı, su, pişmiş havuç, 1 yemek kaşığı bal, sabun bazı.

Kaynattığınız havuçları ezin ve püre haline getirin.
Püre haldeki havuçları sabun bazı ile karıştırın.
En son tüm malzemeleri karışıma ekleyin ve sabunları kalıba dökün.

CİLDİNİZİN NEM DENGESİNİ KORUYUN!

Cildinizin nem dengesini korumak için krem ve sabun kullanıyoruz. Ancak bazı ciltler seri üretim bandından çıkmış ürünleri kabul etmeyebiliyor. Böyle bir durum yaşıyorsanız evinizde kendi sabununuzu üreterek sorununuzun üstesinden gelebilirsiniz.

Doğal tariflerle evde kendi sabununuzu yapabilirsiniz. Böylece hem bütçenizi hem de cildinizi koruyabilecek, kendinize hak ettiğiniz değeri verebileceksiniz.

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