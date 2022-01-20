Evde fıstık yoksa tatlıları böyle süsleyin: Yalancı fıstık tozu tarifi

Üzerine serpildiği her tatlı ve yemekte, hem zengin hem şık bir görüntü sunan yalancı fıstık tozunu evlerimizde de hazırlamak mümkün. Ispanağın doğal yeşil pigmentlerinden elde edebileceğiniz ve her tatlının üzerine süslemek amacıyla serpiştirebileceğiniz yalancı fıstık tozunun tarifini öğrenmek ister misiniz? Kolaylıkla yapılıp saklanabilen el altında bol bol yer alacak yalancı fıstık tozu için mutfağa geçme zamanı...

YALANCI FISTIK TOZU TARİFİ

MALZEMELER

1 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

1 su bardağı un

200 gram saplarından ayrılmış ıspanak yaprağı

HAZIRLANIŞI

Ispanak yapraklarını bol suda yıkayın.

Küçük bir tencere içerisine kaynar su ekleyin ve ıspanakları kaynayan suyun içerisine atın.

Yaklaşık 10 dakika kadar ıspanakları haşlayın.

Haşlanan ıspanakları süzgece alıp soğuk sudan geçirin ve soğumasını bekleyin.

Soğuyup suyu süzülen ıspanakları blenderden geçirerek püre haline getirin.

Hazırladığınız püreyi bir kenarda bekletin.

Ardından bir karıştırma kabının içerisine 1 yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri ekleyin.

Köpük köpük bir kıvam alana dek mikserle çırpın.

Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağı ekleyin ve spatula yardımı ile karıştırın.

Bir un eleme aparatına un, kabartma tozu ve 2 paket vanilyayı alın.

Yavaş yavaş eleyerek katı malzemeleri de ilave edin ve karıştırın.

Sıvı kıvamlı bir kek harcı elde ettiğinizde ıspanak püresini de ilave edin ve yemyeşil bir renk almasını sağlayın.

Fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye kek harcını dökün ve önceden ısıttığınız fırına sürüp üzeri kızarmadan alın.

Kekiniz piştikten sonra soğuması için bekletin.

Oda sıcaklığına gelen kekleri doğrayın.

Kekleri azar azar mutfak robotuna ekleyin ve incecik olana dek çekin.

Geniş bir tepsinin içerisine mutfak robotuyla toz hale getirdiğiniz keki yayın ve iki gün boyunca kurumasını bekleyin.

Kuruyan keki bir kez daha robottan çekin.

Buzdolabı poşetine koyarak buzluğunuzda muhafaza edin.

Pasta veya tatlı yaptığınızda üzerini süslemek için kullanabilirsiniz.



