Evde geçirilecek bayramda "dengeli beslenme" önerisi

MUHAMMET MUTAF - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mükerrem Kaya, evde geçirilecek Ramazan Bayramı'nda protein ile sebze ağırlıklı beslenme ve hareketsiz kalmama uyarısında bulundu. Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde, vatandaşların evlerinde kalacağı 4 gün boyunca beslenme ve fiziksel aktiviteyle ilgili dikkat etmesi gerekenleri değerlendirerek, bayramın ilk gününe hafif bir kahvaltıyla başlanmasını tavsiye etti. Reçel gibi şeker oranı yüksek gıdalardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Kaya, "Yumurta, peynir, zeytin, domates, yeşil biber ve maydanoz gibi geleneksel kahvaltının vazgeçilmez gıdalarına mutlaka yer verilmeli, ekmek olarak tam buğday ekmeği tercih edilmelidir." dedi. Kaya, öğle yemeğinde protein ve sebze ağırlıklı yemeklerin tercih edilmesi ve bulgur gibi gıdalara da yer verilmesi gerektiğini belirterek, yemeklerin yavaş çiğnenmesini önerdi.

- Hamur işleri ve tatlılar daha az tüketilmeli Yemek için yeterli zaman ayrılması önerisinde de bulunan Kaya, "Öğün atlamamaya dikkat edilmelidir. Akşam yemekleri erken saatlerde yenilmeli, kızartılmış, çok tuzlu ve ağır yemeklerden uzak durulmalıdır. Börek ve baklava gibi hamur işleri ve tatlılar daha az tüketilmeli, fındık, fıstık ve badem içeren sütlü tatlılar tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı. İnsanların ramazan ayı boyunca iftar ve sahur olmak üzere iki öğüne adapte olduğuna işaret eden Kaya, öğün saatlerinin yeniden düzenlemesinin ilk günlerde oldukça zor olduğunu aktardı. Daha fazla yemek yeme isteğinin sindirim sistemi rahatsızlıklarına sebep olabileceğine dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu: "Bu durum kilo artışının yanı sıra sağlığı da olumsuz yönde etkiler. Mide ve bağırsak sistemine aşırı yüklenme bayram keyfinizi kaçırabilir. Sağlıklı bir sindirim sistemi için yoğurt ve kefir gibi probiyotik içeren gıdaların tüketimi artırılmalı. Ayrıca probiyotiklerin bağırsaktaki fonksiyonlarını gösterebilmeleri için prebiyotik içeren sebze, meyve ve kuru baklagiller gibi gıdalar ile desteklenmelidir.

Bayramda ve bayram sonrasında metabolizmanın eski hızına ulaşması için dengeli beslenme ve fiziksel aktivite şarttır. Diğer taraftan ramazanda yavaşlayan metabolizmanın daha da yavaşlamasına sebep olacak tek tip beslenmeye dayalı diyet uygulamalarından da kaçınmak lazım."