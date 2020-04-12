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"Evde kal" sürecinde "başparmak piyanosu"na ilgi artı

BURSA HABERLERİ  | 12.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Ahşap bir taban üzerine farklı boyutlarda metal parçalarının yerleştirilmesiyle oluşturulan, "başparmak piyanosu" olarak da bilinen Güney Afrika kökenli müzik aleti kalimba, son 1 aydır yoğun talep görüyor - Bursa'da 36 yıldır enstrüman satışı yapan Rüstem Avcı: - "Kalimbayı bir ay öncesine kadar günde 20-25 adet arasında satarken koronavirüs salgının ardından satışlarımız günlük 500 adet oldu, çok şaşkınız. Şırnak'tan Edirne'ye, Kars'a, İzmir'e, Hakkari'ye Türkiye'nin her yerine günde yüzlerce kalimba gönderiyoruz" - "36 yıldan beri böyle bir satış grafiğiyle karşılaşmadık"

SİNAN BALCIKOCA - Ahşap taban üzerine farklı boyutlarda metal parçalarının yerleştirilmesiyle oluşturulan ve "başparmak piyanosu" olarak da bilinen Güney Afrika kökenli müzik aleti kalimbaya son dönemde yoğun ilgi olduğu bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Zimbabve'de dini törenlerde ve düğünlerde yaygın olarak kullanılan, 1950'li yıllardan sonra dünya geneline yayılan kalimba, son yıllarda Türkiye'de de ilgi görüyor.

Ahşap üzerine yerleştirilen 17 metal tuşa sahip, iki elle tutulduktan sonra başparmaklarla çalınan kalimba, müzikseverlere farklı bir deneyim sunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalma çağrılarının yapıldığı, birçok kişinin de bu sosyal izolasyon çağrılarına uyduğu son bir ayda bu enstrümanın satışında önemli artış görüldüğü öğrenildi.

- Satış adedi 25'lerden 500'e çıktı

Bursa'da 36 yıldır müzik eğitimi veren ve enstrüman satışı yapan Rüstem Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ebat olarak birçok enstrümana göre daha küçük olan kalimbanın çalımının kolay olduğunu, bundan dolayı evlerinde kalan insanların buna merak sardığını belirtti.

Avcı, kalimba talebinin ulaştığı düzeyin kendini de şaşırttığını kaydederek, şöyle konuştu:

"36 yıldan beri böyle bir satış grafiğiyle karşılaşmadık. Yani gitar, piyano, keman, saz ve benzeri müzik aletlerinin bir satış grafiği vardır. Günde 3-5 tane satarsınız ama hiçbir zaman günde 500 tane satamazsınız. Koronavirüs ile herkes eve kapandı. Sanki herkes kalimba ile tanıştı. Bu bizi şaşkına çevirdi. Elimizdeki mevcut stoklarla talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Yoğun talepten dolayı daha önce gemiyle ithal ettiğimiz ürünü artık kargo uçaklarıyla alıyoruz. Kalimbayı bir ay öncesine kadar günde 20-25 adet arasında satarken koronavirüs salgınının ardından satışlarımız günlük 500 adet oldu. Şırnak'tan Edirne'ye, Kars'a, İzmir'e, Hakkari'ye, Türkiye'nin her yerine günde yüzlerce kalimba gönderiyoruz. Umarız evde kalma süresi daha fazla uzamaz ama insanların kalimba ile tanışmasından mutluyuz."

Kalimbanın müzikle ilgisi olmayanların bile rahatlıkla çalabileceği bir müzik aleti olduğunu vurgulayan Avcı, "Anladığımız kadarıyla eve kapanan insanlar kaliteli zaman geçirmek adına kalimbaya sarıldı." dedi.

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