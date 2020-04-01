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Evde kal uygulaması yangınları bitirdi

AYDIN HABERLERİ  | 01.04.2020 09:09 | Son Güncelleme

Aydın’da evde kal uygulaması ev yangınlarının da önüne geçti.

Evde kal uygulaması yangınları bitirdi

Aydın’da evde kal uygulaması ev yangınlarının da önüne geçti. Mart ayında ortalama 200 yangının çıktığı Aydın Efeler ilçesinde 2020 Mart ayında sadece 10 ikamet yangını meydana geldi. Yangınların tamamının küçük çaplı olduğu belirtildi.
Aydın Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak son yılların en sakin Mart ayını geride bıraktıklarını belirten Başkan Serdar Adanır, “Normal zamanlarda Mart ayında Aydın Efeler ilçesinde günde ortalama 10’a yakın ikamet yangını çıkarken bu yılın Mart ayı oldukça sakin geçti. Yangınların büyük bir kısmı da evde insanların olmadığı bir zamanda yaşanıyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın ‘Evde kal’ çağrısına uyması nedeniyle bu yılın Mart ayı en sakin ay olarak kayıtlarımıza geçti. Geçen ayın son 10 gününde 64 ikamet yangınına müdahale ettik. Mart ayı boyunca ise bu sayı sadece 10 olarak gerçekleşti. Bu da ya ocakta tencere, tava unutulması ya da elektrik kontağından çıkan küçük çaplı yangınlardan oluştu. Aydın’da hava sıcaklığı halen düşük olduğu için vatandaşlarımızın soba yangını ve baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalarını istiyorum” dedi.

Evde kal uygulaması yangınları bitirdi

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