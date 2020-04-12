Evde kalan mahalle sakinlerine balkondan moral konseri veriyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Yusuf Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan mahalle sakinlerine moral olması için arkadaşlarıyla balkondan konser veriyor.

Yaklaşık 20 yıldır hobi olarak müzikle ilgilenen Yılmaz (49), Yeşilırmak Mahallesi'ndeki evinin balkonunda arkadaşlarıyla bağlama çalarak komşuları için sevilen parçaları seslendiriyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde kalınmasının virüsün yayılmasını engellemek için önemli olduğunu belirterek, "Sokağa çıkma yasağına uyarak biz de evimizde kalıyoruz. Bu süre zarfında mahallemizde bir araya geldiğimiz Roman arkadaşlarımızla herkesi neşelendirelim diye böyle bir konser vermek istedik." diye konuştu.

Yılmaz, salgından korunmak için evde kalınması çağrısında bulundu.

