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"Evde kalan" Mersinliler için yufka ekmek ve çorba ikramı

MERSİN HABERLERİ  | 18.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

"Evde kalan" Mersinliler için yufka ekmek ve çorba ikramı

MERSİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 kent arasındaki Mersin'de, sacda pişirilen 10 bin ekmek ile çorba vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Akdeniz Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Kazanlı Mahallesi'nde geçici aşevi ve ekmek üretim noktası oluşturuldu.

Koruyucu kıyafet, maske ve eldiven takan görevliler, yufka açıp sacda pişirdikleri 10 bin ekmeği özenle paketledi.

Dev kazanlarda da "evde kalan" vatandaşlar için çorba pişirildi.

İkramlar, ilçe sınırındaki 65 mahalleye belediye ekipleri aracılığıyla ulaştırıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, geçen hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 20 bin ekmeği vatandaşlara ücretsiz ulaştırdıklarını belirtti.

Sac ekmeğinin bölgenin önemli kültürlerinden biri olduğunu ifade eden Gültak, "Sac ekmeği, yöremizin önemli örf ve adetlerinden. Hala süren bir gelenek. Hem farkındalık oluşturmak hem geleneğimizi yaşatmak istedik." diye konuştu.

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Ekmek İkram koronavirüs Kovid-19 Mersin

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