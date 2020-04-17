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Evde kalanlar için sanatçılar söyledi sağlıkçılar oynadı

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından kurulan gezici müzik grubunun evde kalanlar için verdiği konserde sağlıkçılar doyasıya eğlenirken, balkon ve camlardan izleyenler ise bol bol alkış tuttu.İpekyolu Belediyesi, korona virüsle mücadele sürecinde "Evde Kal Türkiye" çağrılarına uyan ilçe sakinleri için kurduğu gezici müzik grubu konserlerine devam ediyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından kurulan gezici müzik grubunun evde kalanlar için verdiği konserde sağlıkçılar doyasıya eğlenirken, balkon ve camlardan izleyenler ise bol bol alkış tuttu.
İpekyolu Belediyesi, korona virüsle mücadele sürecinde "Evde Kal Türkiye" çağrılarına uyan ilçe sakinleri için kurduğu gezici müzik grubu konserlerine devam ediyor. Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirerek evde kalanları keyifli zaman geçiren müzik grubunun bugünkü misafirleri ise sağlık görevlileri oldu. Serhat Mahallesi Van Devlet Tiyatrosu bölgesinde sahne alan sanatçıları yalnız bırakmayan İpekyolu İlçe Sağlık Merkezi personelleri de doyasıya oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu konsere, vatandaşlar da evlerinin balkon ve camlarından alkış tutarak sağlıkçılara destek verdi.

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