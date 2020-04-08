Evde kalanlara online spor eğitimi, tiyatro gösterimi

Seyhan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hizmetlerini internet üzerinden sürdürürken spor eğitimi, tiyatro gösterimleri ve çocuklar için eğitim videolarıyla ‘Evde Kal’ çağrılarına destek oluyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatlarıyla halkın temastan kaçınarak salgından korunması için Seyhan Belediyesi resmi Youtube kanalından başlattığı online hizmet ilgi görüyor. Resmi Youtube kanalında; “evde spor”, “evdeki eşyalarla spor” “evde aerobik egzersizleri”, büyükler için hazırlanan ve yönetmenliğini Caner Cindoruk’un yaptığı "Köpek, Kadın, Erkek” ve çocuk oyunu “Mıstık ile Fıstık” tiyatro oyunları ile Seyhan Belediyesi kreş öğretmenleri tarafından hazırlanan eğitici videoların gösterimleri yapılıyor.

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğüne bağlı beden eğitimi öğretmenleri tarafından yapılan çekimler Youtube kanalından takip edilebiliyor. Ayrıca Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü, okulların tatil edilmesi nedeniyle çocukların uzaktan eğitim sistemiyle günlük olarak eğitimlerine devam edilmesini sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi programı çerçevesinde, Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü öğretmenleri tarafından 3-4 ve 5 yaş grubu öğrenciler için; içerisinde drama, bilimsel deneyler, kavramlar, resim, hikaye, parmak oyunları, şarkılar, müzik, spor aktiviteleri ve eğlenceli oyunların yer aldığı videolar hazırlandı. Minikler kendileri için hazırlanan uzaktan eğitim videolarını Seyhan Belediyesi Youtube kanalından düzenli olarak takip edebiliyor.