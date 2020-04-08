YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Evde kalanlara online spor eğitimi, tiyatro gösterimi

Evde kalanlara online spor eğitimi, tiyatro gösterimi

ADANA HABERLERİ  | 08.04.2020 12:36 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hizmetlerini internet üzerinden sürdürürken spor eğitimi, tiyatro gösterimleri ve çocuklar için eğitim videolarıyla ‘Evde Kal’ çağrılarına destek oluyor.Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatlarıyla halkın temastan kaçınarak salgından korunması için Seyhan Belediyesi resmi Youtube kanalından başlattığı online hizmet ilgi görüyor.

Seyhan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hizmetlerini internet üzerinden sürdürürken spor eğitimi, tiyatro gösterimleri ve çocuklar için eğitim videolarıyla ‘Evde Kal’ çağrılarına destek oluyor.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatlarıyla halkın temastan kaçınarak salgından korunması için Seyhan Belediyesi resmi Youtube kanalından başlattığı online hizmet ilgi görüyor. Resmi Youtube kanalında; “evde spor”, “evdeki eşyalarla spor” “evde aerobik egzersizleri”, büyükler için hazırlanan ve yönetmenliğini Caner Cindoruk’un yaptığı "Köpek, Kadın, Erkek” ve çocuk oyunu “Mıstık ile Fıstık” tiyatro oyunları ile Seyhan Belediyesi kreş öğretmenleri tarafından hazırlanan eğitici videoların gösterimleri yapılıyor.
Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğüne bağlı beden eğitimi öğretmenleri tarafından yapılan çekimler Youtube kanalından takip edilebiliyor. Ayrıca Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü, okulların tatil edilmesi nedeniyle çocukların uzaktan eğitim sistemiyle günlük olarak eğitimlerine devam edilmesini sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi programı çerçevesinde, Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü öğretmenleri tarafından 3-4 ve 5 yaş grubu öğrenciler için; içerisinde drama, bilimsel deneyler, kavramlar, resim, hikaye, parmak oyunları, şarkılar, müzik, spor aktiviteleri ve eğlenceli oyunların yer aldığı videolar hazırlandı. Minikler kendileri için hazırlanan uzaktan eğitim videolarını Seyhan Belediyesi Youtube kanalından düzenli olarak takip edebiliyor.

“Evde kalın, mutlu kalın”
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, vatandaşın evde kalmasına katkı sunmak için teknolojiyi de kullanarak hizmeti halkın ayaklarına götürdüklerini söyledi. Başkan Akay, "Özellikle çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmaması, evde sıkılmadan yaşayarak, eğlenerek ve ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesi ve en önemlisi evde kalarak eğitim alması için online eğitim sistemini başlattık. Halkımız için de kendi eğitimcilerimizle evde yapılabilecek spor videoları ve şehir tiyatromuzun tiyatro oyunlarını belediyemizin Youtube kanalına yükledik. Halkımız evde kalarak kaliteli zaman geçirebilir ve sağlıklarını koruyabilirler. Evde kalın, mutlu kalın diyerek ve salgına karşı uyarıları dikkate almanızı bir kez daha öneriyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

Adana Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:46
İkindi
16:22
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Kahvehaneciler Bayramda ‘kelle Ütücü’ Oldu

Kahvehaneciler Bayramda ‘kelle Ütücü’ Oldu

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Narenciye üreticisi umutlu

Narenciye üreticisi umutlu

Geleceğin yazarlarına ödülleri verildi

Geleceğin yazarlarına ödülleri verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.