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Evde kalanların ihtiyaçlarını onlar karşılıyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi gönüllüleri, evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını anında karşılıyor.Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yakın, Afyonkarahisar Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında 112 Çağrı Merkezine düşen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelerin isteklerini karşılamak için her zaman olduğu gibi Afyonkarahisar sokaklarındaydı..

Evde kalanların ihtiyaçlarını onlar karşılıyor

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi gönüllüleri, evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını anında karşılıyor.
Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yakın, Afyonkarahisar Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında 112 Çağrı Merkezine düşen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelerin isteklerini karşılamak için her zaman olduğu gibi Afyonkarahisar sokaklarındaydı.. Ailelerin talepleri doğrultusunda market alışverişlerini yapan ekip, Kızılay gıda paketleri, maske, konserve kıyma ve kavurma et dağıtımı yaptı. İnsanların evinden çıkamadıkları bu dönemde gönüllülük esasına göre her türlü riski alarak Afyonkarahisar sokaklarında koşuşturan Kızılay gönüllüleri bu gayretleriyle vatandaşların takdirini topluyor.

Evde kalanların ihtiyaçlarını onlar karşılıyor

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