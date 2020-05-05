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Evde kalmak eğitime engel olmadı

BURSA HABERLERİ  | 05.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumları ile birlikte eğitimlerine ara veren İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi ve İNESMEK bünyesinde verilen sanat ve mesleki eğitim kurslarını dijital platforma taşıdı.Süreci verimli ve eğlenceli hale dönüştürüyorlarMart ayının 3.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumları ile birlikte eğitimlerine ara veren İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi ve İNESMEK bünyesinde verilen sanat ve mesleki eğitim kurslarını dijital platforma taşıdı.
Süreci verimli ve eğlenceli hale dönüştürüyorlar
Mart ayının 3. haftası ile beraber virüsün yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde okulların kapatılması ile pek çok öğrenci gibi mesleki ve sanat eğitimi alan kursiyerler de eğitimlerine ara vermek zorunda kaldılar. İnsanların evde kaldığı bu süreci verimli ve eğlenceli bir hale dönüştürmeye çalışan İnegöl Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu etkinliklerin yanı sıra online eğitimlerde gerçekleştiriyor.
17 branşta 320 online öğrenci
İnegöl Belediyesi sürecin uzaması ile birlikte sanat ve meslek eğitimi kurslarını video konferans yolu ile online ortama taşıyarak kursiyerlerin eğitimlerine devam etmesini sağlıyor. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen çalışmalarda usta öğreticiler öğrenci gruplarıyla sanal ortamda bir araya gelerek ders işlemeyi sürdürüyorlar. Web Uygulamaları Geliştirme, Türk İşaret Dili, İngilizce A1, Arapça A2, Örgü Dolgu Bebek Yapımı, Giyim, Ahşap Boyama, Mefruşat, Giyim, Pasta Ve Yemek, Ud, Çocuk Piyano, Çocuk Gitar, Çocuk Keman, Yetişkin Gitar, Ney, Bağlama, Ahşap Kakma olmak üzere 17 farklı branşta eğitim dijital platformda devam ediyor. Uygulanan bu eğitimlerde 320 öğrenci evlerinden online bağlantı ile eğitimlerini sekteye uğratmadan alabiliyor. Özellikle dışarı çıkma noktasında kısıtlama yapılan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü öğrenciler bu eğitimlerle evde kaldıkları süreci daha eğlenceli hale getirebiliyor. İnegöl Belediyesi her zaman olduğu gibi bu süreçte de yapmış olduğu faaliyetlerle öncü olmaya devam ediyor.

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