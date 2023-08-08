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Evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

08.08.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftin uyuduğu için evde bırakarak dışarı çıktığı 2 yaşındaki çocuk, aile dairenin anahtarını bulamayınca mahsur kaldı.

Evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

İtfaiye ekipleri, balkona çıkan çocuğu merdiven ile alarak ailesine teslim etti.

Olay, Çınar ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Kayıkçı Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki bir çocuk, evde uyuduktan sonra anne ve babasının dışarı çıkmasıyla yalnız kaldı. Bir süre sonra uykudan uyanan çocuk, balkona geçti. Komşular, durumu fark ederek çocuğun ailesini aradı. Daire önüne gelen baba, anahtarını bulamayınca itfaiyeye durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli kaldıraç ile mahsur kalan çocuğu 4’üncü katın balkonundan alıp ailesine teslim etti.

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