Evde olur mu demeyin! Çok daha lezzetli oluyor midye dolması tarifi

Midyeden çeşitli tarifler yapılıyor. Bu tarifler arasında en sevilenlerden olan midye dolması oldukça lezzetli oluyor. Dışarıda yenilen midye dolmalarının hijyeninden emin olamıyor ve bu konuda tereddüt yaşıyorsanız aşağıda yer alan tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor. Bu tarifi denedikten sonra bir daha dışarıda midye yemeyeceksiniz.

MİDYE DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

50 adet kabuklu midye

1 su bardağı baldo pirinç (10 yemek kaşığı)

2.5 su bardağı su

1 adet kuru soğan

¾ çay bardağı zeytinyağ (bir yarım + bir çeyrek)

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı ucu toz tarçın

1 tutam kuru nane

Yapılışı

Midyeler temiz değilse kör bir bıçakla dış kabuklarını temizleyin. Ardından sakal diye tabir edilen kısımdan bıçağın ucuyla üst kısmına kadar kesik atın.

Zaten midye açılmış oluyor. Ardından bol suya daldırın fazla kumundan arındırın ve sakal denilen kısmı koparıp atın. İç pilavı için yağı tencereye ekleyin.

Küçük yemeklik kesilmiş soğanı ilave edin. Orta ateşte 10 dakika soğanın rengi iyice dönene kadar kavurun. Pirinci ve tüm baharatları ekleyip kısık ateşte 5 dakika kavurun.

Kavurma işleminin ardından 2 su bardağı kaynar su ekleyin. Kapağını kapatıp yaklaşık 10-11 dakika suyunu çekmesi için kısık ateşte bırakın.

Suyunu çeken iç pilavın üzerine bir bez örtüp kapağını kapattıktan sonra 15 dakika demlendirin. Demlenen pilavı bir tabağa alın hafif soğuması için bir kenara bırakın.

Temizlediğiniz midyeleri çaprazlama hafiften kırıp iç pilavla taşmayacak şekilde hafif doldurun. Doldurduğunuz tüm midyeleri bir tencereye açılıp dağılmayacak şekilde dizin.

1 çay bardağı suyu tencereye ilave edin. Islatılmış yağlı kağıdı midyelerin üzerini örtecek şekilde tencereye yerleştirip kapağını kapatın.

10-15 dakika suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pişen midyeler el yakmayacak şekilde hafif soğuttuktan sonra limon ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

