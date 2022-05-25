YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Evde olur mu demeyin! Çok daha lezzetli oluyor midye dolması tarifi

Evde olur mu demeyin! Çok daha lezzetli oluyor midye dolması tarifi

25.05.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Midye yemek oldukça tartışmalı yemekler arasında bulunuyor. Midye dolmanın sevmeyeni çok olduğu gibi seveni de bir o kadar fazla. Midye dolma severler istedikleri lezzette midye dolmayı bulmakta zorlanabiliyorlar. Ancak lezzetli midye dolmayı kendi zevkinize göre evde yapabilirsiniz. Evde yapacağınız midye dolması çok daha hijyenik ve lezzetli olacak.

Evde olur mu demeyin! Çok daha lezzetli oluyor midye dolması tarifi

Midyeden çeşitli tarifler yapılıyor. Bu tarifler arasında en sevilenlerden olan midye dolması oldukça lezzetli oluyor. Dışarıda yenilen midye dolmalarının hijyeninden emin olamıyor ve bu konuda tereddüt yaşıyorsanız aşağıda yer alan tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor. Bu tarifi denedikten sonra bir daha dışarıda midye yemeyeceksiniz.

MİDYE DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

  • 50 adet kabuklu midye
  • 1 su bardağı baldo pirinç (10 yemek kaşığı)
  • 2.5 su bardağı su
  • 1 adet kuru soğan
  • ¾ çay bardağı zeytinyağ (bir yarım + bir çeyrek)
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı ucu toz tarçın
  • 1 tutam kuru nane

Yapılışı

  • Midyeler temiz değilse kör bir bıçakla dış kabuklarını temizleyin. Ardından sakal diye tabir edilen kısımdan bıçağın ucuyla üst kısmına kadar kesik atın.
  • Zaten midye açılmış oluyor. Ardından bol suya daldırın fazla kumundan arındırın ve sakal denilen kısmı koparıp atın. İç pilavı için yağı tencereye ekleyin.
  • Küçük yemeklik kesilmiş soğanı ilave edin. Orta ateşte 10 dakika soğanın rengi iyice dönene kadar kavurun. Pirinci ve tüm baharatları ekleyip kısık ateşte 5 dakika kavurun.
  • Kavurma işleminin ardından 2 su bardağı kaynar su ekleyin. Kapağını kapatıp yaklaşık 10-11 dakika suyunu çekmesi için kısık ateşte bırakın.
  • Suyunu çeken iç pilavın üzerine bir bez örtüp kapağını kapattıktan sonra 15 dakika demlendirin. Demlenen pilavı bir tabağa alın hafif soğuması için bir kenara bırakın.
  • Temizlediğiniz midyeleri çaprazlama hafiften kırıp iç pilavla taşmayacak şekilde hafif doldurun. Doldurduğunuz tüm midyeleri bir tencereye açılıp dağılmayacak şekilde dizin.
  • 1 çay bardağı suyu tencereye ilave edin. Islatılmış yağlı kağıdı midyelerin üzerini örtecek şekilde tencereye yerleştirip kapağını kapatın.
  • 10-15 dakika suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pişen midyeler el yakmayacak şekilde hafif soğuttuktan sonra limon ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kez deneyin sürekli yapmak isteyeceksiniz: Çikolatalı Krem Şokola tarifi Bir kez deneyin sürekli yapmak isteyeceksiniz: Çikolatalı Krem Şokola tarifi
Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıylaDereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla
Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratikMeşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Çiçeği burnunda gelin seksi geceliği denize atladı

Çiçeği burnunda gelin seksi geceliği denize atladı

Ne yaparsanız yapın olmuyor mu? Kütür kütür turşu için bunu deneyin

Ne yaparsanız yapın olmuyor mu? Kütür kütür turşu için bunu deneyin

Yanlış yapıyorsunuz! Yağ çekmeden kızartma yapmak çok basit

Yanlış yapıyorsunuz! Yağ çekmeden kızartma yapmak çok basit

Sakın dökmeyin! Öyle çok faydası var ki şaşıracaksınız…

Sakın dökmeyin! Öyle çok faydası var ki şaşıracaksınız…

Tamamen aynısı! Nefis pastane poğaçası tarifi

Tamamen aynısı! Nefis pastane poğaçası tarifi

İlginizi Çekebilir

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.