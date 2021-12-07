Çıtır çıtır sokak simidini evde hazırlamak çok kolay! Pratik gevrek simit tarifi

Mis gibi sokak simidini her gördüğünüzde satın almak istiyor ancak çoğu zaman umduğunuz gibi sıcacık bulamıyor musunuz? Öyleyse, çayın yanında tek başına veya bazen bir parça peynir ve domatesle, bazen de krem çikolatayla tükettiğiniz, kruton yaparak çorba ve salatalara attığınız sokak simidinden bol bol pişirip, sıcak sıcak tüketmek için kolları sıvayın! Tam tutan kıvamıyla simit tarifi yazımızda.

EV SİMİDİ TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru İçin;

1 adet yumurta

1 paket toz maya

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

4 su bardağı un

Bulamak İçin;

Yarım çay bardağı su

Yarım çay bardağı üzüm ya da keçiboynuzu pekmezi

Üzeri İçin;

1 su bardağı susam

HAZIRLANIŞI