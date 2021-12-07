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Çıtır çıtır sokak simidini evde hazırlamak çok kolay! Pratik gevrek simit tarifi

07.12.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıtır çıtır dokusuyla, tane tane susamlarıyla ve mis kokusuyla en sevilen sokak lezzetlerinden biri hiç şüphesiz simit! Sokakta hızlıca açlık bastıran veya pazar kahvaltılarına eşlik eden, bir de üstüne uygun fiyatıyla kalbimizi fetheden sokak simidini evde yapmak için tarif arıyorsanız, buyurun yazımıza!

Çıtır çıtır sokak simidini evde hazırlamak çok kolay! Pratik gevrek simit tarifi

Mis gibi sokak simidini her gördüğünüzde satın almak istiyor ancak çoğu zaman umduğunuz gibi sıcacık bulamıyor musunuz? Öyleyse, çayın yanında tek başına veya bazen bir parça peynir ve domatesle, bazen de krem çikolatayla tükettiğiniz, kruton yaparak çorba ve salatalara attığınız sokak simidinden bol bol pişirip, sıcak sıcak tüketmek için kolları sıvayın! Tam tutan kıvamıyla simit tarifi yazımızda.

EV SİMİDİ TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru İçin;

  • 1 adet yumurta

  • 1 paket toz maya

  • 1 çorba kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 1 su bardağı ılık su

  • 4 su bardağı un

Bulamak İçin;

  • Yarım çay bardağı su

  • Yarım çay bardağı üzüm ya da keçiboynuzu pekmezi

Üzeri İçin;

  • 1 su bardağı susam

HAZIRLANIŞI

  • Bir yoğurma kabının içerisine ılık su, ılık süt, toz maya ve toz şekeri alın.

  • Tüm malzemeleri iyice çırpın.

  • Karışımın üzerine bir yumurta kırın ve karıştırın.

  • Ardından tuz ve unu ekleyin ve ele yapışmayacak yumuşaklıkta iyi yoğrulmuş bir hamur elde edin.

  • Pürüzsüz bir şekilde hamur elde ettikten sonra yoğurma kabının üzerini streç filmle kaplayın.

  • Hamurun mayalanması için ılık bir ortamda bir saat kadar dinlendirin.

  • Bir saatin sonunda mayalanan hamurunuzu hafif un serptiğiniz mutfak tezgahına alın ve havasını çıkarın.

  • Dilediğiniz büyüklükte bezeler elde edin.

  • Her bir bezeye tezgahın üzerinde uzunlamasına şekillendirin.

  • İkili ikili birbirlerine dolayarak yuvarlak simit şekli verin.

  • Yanmaz bir teflon tavada susamları hafifçe kavurun.

  • Geniş bir kap içerisinde su ve pekmezi karıştırın.

  • Hazırlanan simitleri ayrı ayrı bu karışıma bulayın.

  • Pekmezli karışıma bulanan simitleri susamlara iyi bir şekilde bulayın.

  • Fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye aralıklı olacak şekilde simitleri yerleştirin.

  • 180 derecede ayarlanmış fırında yaklaşık 20-30 dakika kadar pişirin.

  • Üzeri kızarınca fırından çıkarıp sıcak sıcak tüketin.
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