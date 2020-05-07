Evde taze soğan yetiştirmenin 3 farklı yolu

Organik, doğal beslenmeyi sevenler için bol vitamin ve mineral deposu olan taze soğanın evde kolay bir şekilde yetiştirilme yöntemlerini araştırdık. Sevgili Mynet Yemek okuyucuları, kendiniz için minik hobi bahçesi hazırlamak istiyorsanız, adeta size terapi gibi gelecek bu taze soğan yetiştirme videomuzu izlemelisiniz.

Ne yediğini bilmek isteyenler için evde kolay bir şekilde taze soğan yetiştirmenin 3 farklı yöntemini gelin hep birlikte izleyelim...

TAZE SOĞANIN FAYDALARI

Tazecik soğanları düzenli olarak tükettiğinizde;

Kan şekeriniz düzene girer

Ülsenden korumaya yardımcı olur

Bağışıklık sistemini destekler

A ve C vitamini desteği sağlar

Ödem söktürmeye yardımcı olur

Kalp hastalıkları riskini azaltır

Kanseri önlemeye yardımcı olur.

