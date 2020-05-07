Evde taze soğan yetiştirmenin 3 farklı yolu

Organik, doğal beslenmeyi sevenler için bol vitamin ve mineral deposu olan taze soğanın evde kolay bir şekilde yetiştirilme yöntemlerini araştırdık. Sevgili Mynet Yemek okuyucuları, kendiniz için minik hobi bahçesi hazırlamak istiyorsanız, adeta size terapi gibi gelecek bu taze soğan yetiştirme videomuzu izlemelisiniz.
Ne yediğini bilmek isteyenler için evde kolay bir şekilde taze soğan yetiştirmenin 3 farklı yöntemini gelin hep birlikte izleyelim...
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Evde yeşil soğan ya da taze soğan olarak bildiğimiz soğanı yetiştirmek sandığınız kadar zor değil. ???? Salatalarında taze taze soğanları kullanmak isteyenler için evde taze soğan yetiştirmenin 3 farklı yöntemini hep beraber izleyelim! ???? ????: Home & Garden (youtube.com/channel/UCbxbwh7MV5YOJ2HMzAu2zDg)
Tazecik soğanları düzenli olarak tükettiğinizde;
Kan şekeriniz düzene girer
Ülsenden korumaya yardımcı olur
Bağışıklık sistemini destekler
A ve C vitamini desteği sağlar
Ödem söktürmeye yardımcı olur
Kalp hastalıkları riskini azaltır
Kanseri önlemeye yardımcı olur.
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