Evde tereyağı yapmak mümkün! İşte o pratik tarif...

Süzgeçteki tereyağını elinizle iyice sıkın ve bir kaba alın. Artık ev yapımı tereyağınız hazır!

Son olarak; tereyağı hazırlarken kullandığınız suyu dökmenize gerek yok. Kalan suyu hamurlu yiyecekler hazırlarken kullanabilirsiniz.

TEREYAĞI HAKKINDA BİRKAÇ ÖNEMLİ MADDE

Doğal tereyağını abartmadan tüketmenin benzersiz faydaları vardır. Tereyağındaki mineral ve vitaminler sinir sistemini ve kemik sağlığını korur.

A ve D vitaminleri içeren tereyağı, göz sağlığını destekler. Bu nedenle çocuklara, yetişkinlere ve yaşlılara doğal tereyağı tüketimi tavsiye edilir.

Tamamen doğal malzemelerle hazırladığınız tereyağı, kalsiyum, bakır ve çinko bakımından zengindir. Bu maddeler kemik gelişiminde ve büyümede önemli rol oynar. Özellikle kalsiyum yetersizliği erken yaşlarda kemik erimesi riskini ortaya çıkarabilir.

Tereyağı yeterli A vitamini desteği sağladığı için tiroid hormonu üzerinde de olumlu etkileri vardır.

Sağlıksız yağ yerine ev yapımı tereyağı tüketerek kalp sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Bununla birlikte tereyağı, iyi ve kötü kolesterol seviyelerini düzenlemeye de yardımcı olur.

Bildiğiniz üzere omega-3 yağ asitleri her yaştan insan için gereklidir. Tereyağında yüksek miktarda omega-3 yağ asidi bulunur. Beyin ve kalp sağlığınızı tereyağı ile destekleyebilirsiniz.

Lezzetine doyum olmayan tereyağı, obeziteye yakalanma ihtimalinizi de düşürebilir.

Tereyağı tüketimiyle ilgili dikkat etmeniz gereken en önemli konu, miktarı. Fazla tüketildiğinde çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Bu yüzden tereyağı tüketirken miktarı abartmamanızda fayda var.

