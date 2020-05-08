Evde tereyağı yapmak mümkün! İşte o pratik tarif...

Doğal tereyağındaki önemli besin maddeleri insan sağlığını destekler. Düzenli ve yeterli miktarda tüketilen tereyağı vücudu enfeksiyonlardan koruyarak, hücrelerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Eğer bu sağlıklı ve lezzetli yağı kendiniz hazırlamak istiyorsanız, aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz.
250 ml soğuk su
Süt kaymağı
İhtiyacınız olan süt kaymağını hazır olarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz süt kaymaklarını dondurucuda biriktirip tereyağı yapımı için kullanabilirsiniz.
Tereyağ yaparken kullanacağınız süt kaymağının miktar önemli değil, elinizin altında ne kadar kaymak varsa onu tereyağı hazırlamak için değerlendirebilirsiniz.
Dondurucudaki kaymağı dışarı çıkarın ve erimesini bekleyin.
Çözülen süt kaymağını robota aktarın ve içine 250 ml soğuk suyu ilave edin.
Robotu çalıştırın ve kaymak yağa dönüşene dek iyice çevirtin. Bu aşamada oluşan yağın üst kısımlarda toplandığını göreceksiniz.
Elde ettiğiniz tereyağını bir süzgece aktarın.
Ardından elde ettiğiniz yağı suya tutun ve 5-6 dakika kadar suyunun süzülmesini bekleyin. Bu işlem sayesinde karışımdaki sütü tamamen çıkarmış olacaksınız.
Süzgeçteki tereyağını elinizle iyice sıkın ve bir kaba alın. Artık ev yapımı tereyağınız hazır!
Son olarak; tereyağı hazırlarken kullandığınız suyu dökmenize gerek yok. Kalan suyu hamurlu yiyecekler hazırlarken kullanabilirsiniz.
Doğal tereyağını abartmadan tüketmenin benzersiz faydaları vardır. Tereyağındaki mineral ve vitaminler sinir sistemini ve kemik sağlığını korur.
A ve D vitaminleri içeren tereyağı, göz sağlığını destekler. Bu nedenle çocuklara, yetişkinlere ve yaşlılara doğal tereyağı tüketimi tavsiye edilir.
Tamamen doğal malzemelerle hazırladığınız tereyağı, kalsiyum, bakır ve çinko bakımından zengindir. Bu maddeler kemik gelişiminde ve büyümede önemli rol oynar. Özellikle kalsiyum yetersizliği erken yaşlarda kemik erimesi riskini ortaya çıkarabilir.
Tereyağı yeterli A vitamini desteği sağladığı için tiroid hormonu üzerinde de olumlu etkileri vardır.
Sağlıksız yağ yerine ev yapımı tereyağı tüketerek kalp sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Bununla birlikte tereyağı, iyi ve kötü kolesterol seviyelerini düzenlemeye de yardımcı olur.
Bildiğiniz üzere omega-3 yağ asitleri her yaştan insan için gereklidir. Tereyağında yüksek miktarda omega-3 yağ asidi bulunur. Beyin ve kalp sağlığınızı tereyağı ile destekleyebilirsiniz.
Lezzetine doyum olmayan tereyağı, obeziteye yakalanma ihtimalinizi de düşürebilir.
Tereyağı tüketimiyle ilgili dikkat etmeniz gereken en önemli konu, miktarı. Fazla tüketildiğinde çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Bu yüzden tereyağı tüketirken miktarı abartmamanızda fayda var.
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