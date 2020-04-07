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Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.04.2020 09:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korana virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında evde uzaktan eğitim alan 3 kardeş, kaymakmlık tarafından başlatılan kitap okuma kampanyasına da devam ediyorlar.3 kardeşten en büyüğü olan Tavşanlı Fen lisesi 11.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korana virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında evde uzaktan eğitim alan 3 kardeş, kaymakmlık tarafından başlatılan kitap okuma kampanyasına da devam ediyorlar.
3 kardeşten en büyüğü olan Tavşanlı Fen lisesi 11. sınf öğrencisi Esra Akkulak, yaptığı açıklamda, ’’Biz 3 kardeşiz. Devletimiz 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirince evde sıkılmamak için kitap okumaya ağırlık verdik. Emet Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve devam eden kitap okuma kampanyasına destek vermeye karar verdik. Bu aramızda rekabet oluşturdu ve oldukça fayda sağladı. Ailemiz biten kitapların yerine yenisini getiriyor. Ayrıca Ashaboğlu ortaokulunda 8. sınıfta okuyan kardeşim Senanur ve Gazikemal İlkokulu 2. sınıfta okuyan en küçük kardeşim Azra uzaktan eğitimlerini aksatmadan benimle birlikte kitap okuyorlar. Tüm arkadaşlarımıza tavsiyemiz eğitimlerini aksatmadan, sokağa çıkma yasağının olduğu bu günleri kitap okuyarak değerlendirmelidir’’ dedi.

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Yunus Emre Eczanesi
Merkez
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Gediz
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Simav
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