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Evde yapılan daha sağlıklı: En doğru şekilde kayısı kurutma yöntemi

20.06.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde yapılan bazı şeylerin lezzeti daha güzel oluyor. Emeğinizi katarak yaptığınız gıdalar hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı oluyor. Sağlığa birçok faydası bulunan kuru kayısıyı da evde kolayca kurutabilirsiniz. Bu seneki kuru kayısılarınızı güvenle ve gururla yiyeceksiniz.

Evde yapılan daha sağlıklı: En doğru şekilde kayısı kurutma yöntemi

Meyve tüketmeyi sevenler kuru meyvelere de bayılıyor. Birçok faydası bulunan kuru meyveleri her mevsim yiyebilmek mümkün oluyor. Kurutulmuş meyveleri dışarıdan alıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Evde çok kolay bir şekilde kurutulmuş meyvenizi yapabilirsiniz. Özellikle kuru kayısı en kolay kurutulan meyveler arasında yer alıyor. Kuru kayısı yapmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

GÜNEŞTE KURUTMAK

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Güneşte kurutma yöntemi çok eski yıllardan bu yana kayısıyı tüm yıl afiyetle tüketmek isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden biri. Güneşin altında suyunun emilip, giderek kuruması mantığına dayanan bu yöntemle kayısılarınız hafif koyu bir renk alıyor. ''Gün kurusu kayısı'' olarak bilinen kayısılar bu şekilde elde ediliyor. Dışarıdan aldığımız sarı renklerini korumayı başarmış kuru kayısılar, özel üretim aşamalarından geçerek o kıvama ve renge geliyor. Ancak evde benzer renklerde kayısılar elde etmek de mümkün. Gün kurusu kayısılar için yönteminiz çok basit. Çürük olmayan, çok yumuşak ya da çok sert olmayan kayısılarınızı alın. Güzelce yıkayıp kurulayın. Ardından doğrudan güneş alan bir yere temiz bir bez serin ve kayısılarınızı çekirdekli ve bütün bir halde bezin üzerine dizin. Ardından 3-4 gün bu şekilde bekletin.

ÇOK YUMUŞAK HALDEYKEN ÇEKİRDEĞİNİ ÇIKARMAYIN

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Kayısılarınızın üzerine elinizle bastırdığınızda çok hafif suyu çıkar duruma geldiyse elinizle sap kısmına bastırarak çekirdeğinin dışarıya çıkmasını sağlayın. Eğer çok yumuşacık bir haldeyken çekirdeğini çıkarmaya çalışırsanız içerisinde etli kısmı dışarıya çıkar ve kayısılarınız dilediğiniz şekilde kurumaz. Ardından çekirdeklerini de çıkardıktan sonra gün ışığında rengi dilediğiniz duruma gelene kadar bekletin. Bu gün ışığının şiddetine bağlı olarak 5-10 gün arasında değişim gösterebilir.

KAYISILARI İPE DİZEBİLİRSİNİZ

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Bir diğer evde kurutma yöntemi ise kayısılarınızın çekirdeklerini çıkararak ipe dizmek. Yıkayıp kuruttuğunuz kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve bir ortalarından hafifçe delikler açarak ipe dizin.

FIRINDA KURUTMAK

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Bir diğer yöntem ise fırında kurutmak. Kayısılarınızı ortadan ikiye bölün ve bir fırın tepsisinin üzerine aktarın. 70 derecede ısıtılmış fırına verin ve bu şekilde ara ara çevirerek ortalama 6-7 saat boyunca fırında tutun. Kayısılarınız yavaş yavaş suyunu kaybedip kuruyacaktır. Fırınınızın performansına göre süresi biraz daha uzayabilir. Burada önemli olan kayısıların pişmeden düşük bir ısıda suyunu çekmesi ve kuruması. Bu nedenle süreyi kısaltmak amacıyla fırının ısısını yükseltmeyin. Evinizde gıda dehidrasyon cihazı bulunuyorsa onun yardımıyla da kurutabilirsiniz. Kendi ellerinizle hazırladığınız kayısıları hava almamasına özen göstererek buzdolabı poşetinin içerisinde ya da cam kavanozda saklayabilirsiniz.

KURU KAYISI FAYDALARI

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  • Kalp Ritmini Düzenler
  • Kanın Pıhtılaşmasını Sağlamaya Destek
  • Kasları Besler
  • Tansiyon Kontrolü Sağlayabilir
  • Cilt Parlaklığı Verir
  • Solunum Yollarını Rahatlatabilir
  • Kan Seviyelerini İyileştirebilir
  • Göz Sağlığını Korur
  • Sindirim Sistemini Temizler

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