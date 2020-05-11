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Evde zencefil nasıl yetiştirilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Her derde deva olan taze zencefil artık her eve girmeli dedik! Evde zencefil yetiştirmek sandığınız kadar zor değil... O halde saksılarımızda bol bol yetiştirip tüm yıl en tazesinden kök zencefillerin tadını çıkaralım, şifasından yararlanalım.

Evde zencefil nasıl yetiştirilir?

Myney Yemek olarak bahçecilik işine ilk olarak saksıda limon yetiştirmekle başladık. Milyonlarca kişinin izlediği yöntem devamında saksıda soğan, domates yetiştirmeyi getirdi. Şimdi de sizlerle saksıda kök zencefil yetiştirmeyi deneyeceğiz. Peki sağlığımız için servet değerinde olan zencefil, saksıda nasıl yetiştirilir?

EVDE ZENCEFİL NASIL YETİŞTİRİLİR?

Kök zencefil sağlığımıza olan etkileri sayesinde şifalı gıdaların başında gelir. Bağışıklık sistemini güçlendiren zencefil, enfeksiyonlara karşı savaşır. Mide ve bağırsaktaki gazı söktürür, bulantı ve kusmayı hızlı bir şekilde keser. Her evde mutlaka olmalı dediğimiz kök zencefili siz de kendi balkonunuzda yetiştirmek istiyorsanız, videoyu detaylı bir şekilde izlemelisiniz...


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