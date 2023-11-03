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Evdeki altınları bozduran lise öğrencisi 160 bin lirayı telefon dolandırıcılarına kaptırdı

03.11.2023 12:15 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da telefonla aradıkları lise öğrencisi kıza kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, ziynet eşyalarını bozduran öğrencinin 160 bin lirasını hesaplarına havale ettirdi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde ikamet eden F.Y'yi (15) telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan zanlılar, adının suça karıştığı yalanını söyledikleri lise öğrencisinden suçluların yakalanması için evde bulunan altınları bozdurup kendilerine göndermesini istedi.

F.Y'den bu süreçte ailesi ve yakınlarından kimseyi aramamasını da isteyen şüpheliler, hemen bir kuyumcuya gitmesi yönünde telkinlerde bulundu.

Paniğe kapılan F.Y, telefondaki kişilerin yönlendirmesiyle, evde kimsenin bulunmadığı sırada ailesine ait altınları alıp kuyumcular çarşısına giderek ziynet eşyalarını iki dükkanda 160 bin liraya bozdurdu.

F.Y'nin parayı ailesine göndereceğini söyleyerek yardım istemesi üzerine, söz konusu kuyumculardan birinin telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından kızın verdiği banka hesabına parayı gönderdiği iddia edildi.

Evine gelince dolandırıldığını anlayan F.Y, ailesine olayı anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, F.Y. ve ailesinin ifadeleri doğrultusunda dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kütahya Altın telefon dolandırıcılığı

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