Evden çıkamayan 13. yaşındaki Doğanay’a doğum günü pastası

Samsun’un Bafra ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle pasta almaya gidemeyen Doğanay Malkoç’un 13. yaş günü için doğum günü pastası Vefa Destek Grubu ile birlikte hareket eden Bafra Umut Derneğinden geldi.

hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle doğum günü pastası almaya gidemeyen Bafra İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Doğanay Malkoç, Bafra Umut Derneğini arayarak, "Bugün benim doğum günüm. Yardımcı olur musunuz?" diye pasta talebinde bulundu. Bafra Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ile birlikte hareket eden Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, Doğanay’a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Doğanay’ın talebini yerine getiren Ertekin, Doğanay Malkoç’a doğum günü pastasının yanı sıra doğum günü hediyesi olarak satranç takımı ve kitap hediye etti.

Sürpriz karşısında mutlu olan Doğanay, "Biz kurallara uyarak evde kalıyoruz. İhtiyacımız olduğunda yanımızda olan Bafra Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubuna ve Bafra Umut Derneğine çok teşekkür ederim. Hayatimin en güzel doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



