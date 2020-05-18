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Evden çıkamayan çocuklara online satranç eğitimi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da korona virüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalan çocuklar ve gençler online satranç eğitimi alarak evdeki zamanlarını daha verimli geçiriyor.Elazığ’da 2 kardeşin gönüllü olarak kurduğu satranç kulübünde, eğitim gören 20 yaş altındakiler Korona virüsünden dolayı kulübe gelemiyor.

Elazığ’da korona virüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalan çocuklar ve gençler online satranç eğitimi alarak evdeki zamanlarını daha verimli geçiriyor.
Elazığ’da 2 kardeşin gönüllü olarak kurduğu satranç kulübünde, eğitim gören 20 yaş altındakiler Korona virüsünden dolayı kulübe gelemiyor. Satrançla olan bağlarını koparmayan çocuklar ve gençler, eğitimlerine ise online olarak sürdürmeye çalışıyor. Haftanın 5 günü, 2 saatlik online eğitim alan çocuk ve gençler, evdeki zamanlarını daha kaliteli geçirmeye çalışıyor.
Korona virüs salgınıyla ülke olarak mücadele edildiğini belirten Satranç Antrenörü Metehan Deniz, “Korona virüsü bizim satrançla olan bağımıza engel değil. Bu süreçte biz online olarak derslerimize devam ediyoruz. Haftalık farklı gruplara dersler veriyoruz. Teorik eğitimlerin yanı sıra pratik açıdan kendilerini geliştirebilmesi için online turnuvalar yapıyoruz. Güzel bir katılımla ilerliyor. Farklı illerden iyi oyuncuları bu havuza çekerek birbirleriyle maç yapmasını sağlıyoruz. Buda onları hem evde daha güzel zaman geçirmelerine yararken kendilerini de geliştiriyorlar” dedi.
Evde kaldığı süre içinde satranç oynamayı öğrenen 6 yaşındaki Furkan Harmanşah ise, “Evde abimle babamla satranç oynayarak kendimi geliştiriyorum. Öğretmenim bizlere satranç oynamayı bilgisayar üzerinde anlatıyor” diye konuştu.
Çocuklarıyla fırsat buldukça evde satranç oynayan sağlıkçı baba Mustafa Harmanşah, “Çocukların 20 yaş altını sokağa çıkma yasağından dolayı bizlerde onlara evde satranç eğitimlerinin devamını sağlıyoruz. Canları sıkılmasını da önlemek amacıyla online derslere katılıyoruz. Bazen benle, bazende kendi aralarında satranç oynayarak vakit geçirip kendilerini geliştiriyorlar” diye bilgi verdi.

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