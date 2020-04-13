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Evden çıkamayan yaşlı ve hastalara "kitap servisi"

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.04.2020 11:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yaşlı, kronik hasta ve engellilerin kütüphaneden talep ettiği kitaplar, görevliler tarafından bu kişilerin evlerine götürülerek teslim ediliyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Vatandaşlar sistemimize girerek istedikleri kitapları seçiyor. Bu kitaplar belediye bünyesindeki araçlarla evlerine kadar götürülüyor. Kitaplar, salgın bitene kadar vatandaşlarımızın evlerinde kalabilir"

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde başlatılan uygulama kapsamında, kronik rahatsızlığı bulunanlara, engellilere ve 65 yaş üstü kişilere kütüphaneden istedikleri kitaplar görevlilerce evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde bulunan İl Kütüphanesini telefonla arayarak veya elektronik ortamdan kitap talebinde bulunan kronik rahatsızlığı olanlar ile engellilere, 65 yaş ve üstü vatandaşlara kültür hizmeti sunuluyor.

Vatandaşlara kitapları, belediye tarafından tahsis edilen araçla götürülerek, görevlilerce teslim ediliyor.

- "Kitap sayısında bir sınırlama yok"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın himayesinde başlattıkları çalışmanın başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara kitap hizmeti sunduklarını anlatan Hacıoğlu, "Vatandaşlar sistemimize girerek istedikleri kitapları seçiyor. Bu kitaplar belediye bünyesindeki araçlarla evlerine kadar götürülüyor. Kitap sayısında bir sınırlama yok. Kitaplar, salgın bitene kadar vatandaşlarımızın evlerinde kalabilir." dedi.

Hacıoğlu, amaçlarının hem vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak hem de evlerinde sıkılmalarının önüne geçmek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Okumayı seven bir kentiz. Kitap okumak insanın duygusal zekasını gün yüzüne çıkarır, iletişimini güçlendirir, mantıklı kılar. Biz 'okumak' diyoruz. Televizyon izlemek, internette takılmak, insana çok bir şey katmaz. Kitap okumak sevgiyi güçlendirir. Birlikteliği ve hoşgörüyü devam ettirir."

Uygulamadan faydalanan yaşlılardan Nursel Demirbilek ise izolasyon günlerinde daha fazla okuma fırsatı bulduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Demirbilek, "Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bu salgın bir an önce biter, hayat normale döner." diye konuştu.

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