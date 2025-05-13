Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Eve gelip ailesini yok etti! Detaylar kan dondurdu! Birkaç gün önce...

ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Jeremy Koch, aynı gün içinde önce iki oğlunu ve karısını, ardından kendisini bıçaklayarak öldürdü.

Eve gelip ailesini yok etti! Detaylar kan dondurdu! Birkaç gün önce...

ABD’nin Nebraska eyaletinde bir felaket yaşandı. Akıl hastanesinden çıkan 42 yaşındaki Jeremy Koch, ailesini katletti. Edinilen bilgiye göre Koch ailesi, büyük oğullarının mezuniyet törenine gitmek için hazırlanıyordu.

dehset-evi-bir-aile-boyle-yok-ol (1)

AİLESİNİ YOK ETTİ

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu bildirilen adam, önce karısı Bailey'i, ardından oğulları Hudson ve Asher'ı bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 4 kişilik ailede kurtulan kimsenin olmadığı kaydedildi.

dehset-evi-bir-aile-boyle-yok-ol

"DEPRESYONU PSİKOZA DÖNÜŞMÜŞTÜ"

Bailey’in ailesi, konuya ilişkin sosyal medyada yaptıkları paylaşımda "Jeremy uzun yıllardır akıl hastalığıyla mücadele ediyordu. Depresyonu psikoza dönüşmüştü. Bu korkunç eylemi yapan Jeremy değildi. Hasta bir zihindi.'' İfadelerini kullandı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yanardağ patladı! Bölgede 3. seviye alarm verildiYanardağ patladı! Bölgede 3. seviye alarm verildi
Serhat Aslan yeni teklisini yayınladı: "Hüzün" Serhat Aslan yeni teklisini yayınladı: "Hüzün"

Anahtar Kelimeler:
aile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

Kaynana damat yasak aşk yaşıyordu! İstenen ceza belli oldu

Kaynana damat yasak aşk yaşıyordu! İstenen ceza belli oldu

Lezbiyen çiftten skandal! Anne ve sevgilisi çocuğa işkence edip...

Lezbiyen çiftten skandal! Anne ve sevgilisi çocuğa işkence edip...

Bebeğine öyle bir isim koydu ki aile karıştı

Bebeğine öyle bir isim koydu ki aile karıştı

Her evde kullanılan ürün çocuğu kör etti! Isırınca...

Her evde kullanılan ürün çocuğu kör etti! Isırınca...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.