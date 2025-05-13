Eve gelip ailesini yok etti! Detaylar kan dondurdu! Birkaç gün önce...

ABD’nin Nebraska eyaletinde bir felaket yaşandı. Akıl hastanesinden çıkan 42 yaşındaki Jeremy Koch, ailesini katletti. Edinilen bilgiye göre Koch ailesi, büyük oğullarının mezuniyet törenine gitmek için hazırlanıyordu.

AİLESİNİ YOK ETTİ

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu bildirilen adam, önce karısı Bailey'i, ardından oğulları Hudson ve Asher'ı bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 4 kişilik ailede kurtulan kimsenin olmadığı kaydedildi.

"DEPRESYONU PSİKOZA DÖNÜŞMÜŞTÜ"

Bailey’in ailesi, konuya ilişkin sosyal medyada yaptıkları paylaşımda "Jeremy uzun yıllardır akıl hastalığıyla mücadele ediyordu. Depresyonu psikoza dönüşmüştü. Bu korkunç eylemi yapan Jeremy değildi. Hasta bir zihindi.'' İfadelerini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.