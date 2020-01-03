Ever Banega Al Ahli'ye transfer oluyor

Yaz transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan Ever Banega'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'den transfer teklifi aldığı belirtildi.
Tyc Sports'un haberine göre; Sevilla'nın 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Banega ile Al Ahli takımı yakından ilgileniyor.
Sezon sonu Sevilla ile sözleşmesi sona erecek olan Banega, bu sezonun ilk yarısında 20 maça çıktı. Arjantinli yıldız takımına 2 gol, 7 asist katkı sağladı.
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