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  4. Ever Banega Al Ahli'ye transfer oluyor

Ever Banega Al Ahli'ye transfer oluyor

İSPANYA HABERLERİ  | 03.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

İspanya La Liga Santander ekiplerinden Sevilla forması giyen Arjantinli yıldız Ever Banega, sezon sonu takımdan ayrılıyor.

Ever Banega Al Ahli'ye transfer oluyor

Yaz transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan Ever Banega'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'den transfer teklifi aldığı belirtildi.

Tyc Sports'un haberine göre; Sevilla'nın 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Banega ile Al Ahli takımı yakından ilgileniyor.

Sezon sonu Sevilla ile sözleşmesi sona erecek olan Banega, bu sezonun ilk yarısında 20 maça çıktı. Arjantinli yıldız takımına 2 gol, 7 asist katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
sevilla Ever Banega al-ahli Galatasaray Transfer

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