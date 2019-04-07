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Everton 1 - 0 Arsenal (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.04.2019 20:17 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Everton, sahasında Arsenal'ı 1-0 yendi. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, maçta 74 dakika görev alırken Cenk Tosun ise forma giymedi.

Everton 1 - 0 Arsenal (Premier Lig)

Premier Lig'in 33. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Phil Jagielka'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında yer aldı. Arsenal'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 74 dakika görev yaptı.

Üst üste 3. galibiyetini alan Everton, 46 puanla 9. sıraya çıktı. Bir maç eksiği bulunan ve 6 hafta sonra kaybeden Arsenal ise 63 puanla 4. sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal everton

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