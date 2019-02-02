Everton 1 - 3 Wolverhampton

İngiltere Premier Ligi'nde Cenk Tosun'un ilk 11'de çıktığı maçta Everton deplasmanda Wolverhampton'la karşılaştı.
Konuk ekip 7. dakikada Neves'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 27. dakikada Cenk Tosun'un bıraktığı topu ağlarla buluşturan Andre Gomes, skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erecek derken; Jimenez, 45'te serbest vuruştan gelen topu kafayla ağlarla buluşturdu ve ilk yarının skorunu ilan etti: 1-2.
Everton etkili olmasına karşın, kontra ataklarla sonuca gitmeyi başaran Wolverhampton, 66. dakikada Dendoncker'in ceza sahası içinden sert vuruşuyla bir gol daha buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Volverhampton sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Burnley 1 - 1 Southampton
Crystal Palace 2 - 0 Fulham
Chelsea 5 - 0 Huddersfield Town
Tottenham 1 - 0 Newcastle United
Brighton & Hove Albion 0 - 0 Watford
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