SPOR

Everton Cenk Tosun'un fiyatını belirledi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

2018 yılının Ocak ayında Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon Euro bedelle transfer olan Cenk Tosun'un İngiliz ekibinden ayrılacağı iddia edildi.

Premier Lig takımlarından Everton, Milli forvet Cenk Tosun'un satış fiyatı konusunda kararını verdi. Ada basınında yer alan habere göre Everton, Cenk Tosun için 11 milyon Euro gibi bir bedel belirledi.

KATAR'DAN CENK'E TEKLİF

Ocak ayında Cenk Tosun ile yollarını ayırmayı düşünen Everton, istediği ücreti alması halinde golcü oyuncu ile yollarını ayıracak. Cenk Tosun için Everton, yaz transfer döneminin son günlerinde Katar ekibi Al Gharafa ile anlaşmış ancak Cenk'in gitmek istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Özellikle bu yaz döneminde Moise Kean ve Dominic Calvert-Lewin'in kadroya katılması sonra forma şansı iyice zora giren Cenk, bu sezon sadece 2 maçta sahada yer alabildi.

45 MAÇTA 9 GOL ATTI

Cenk Tosun, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi reddederek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti. 28 Yaşındaki Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 45 maçta 9 gol atmayı başardı.

PARTNERŞeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali! Şeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali!
Salah, İngiliz halkına örnek oluyorSalah, İngiliz halkına örnek oluyor
Mesut Özil'e saldırı davasında itirafMesut Özil'e saldırı davasında itiraf
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenk tosun everton Beşiktaş İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...

Kadıköy'de hüsran!

Kadıköy'de hüsran!

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

Yok artık Jahovic!

Yok artık Jahovic!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Everton Cenk Tosun'un fiyatını belirledi

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

Mesut Özil'e saldırı davasında itiraf

Mesut Özil'e saldırı davasında itiraf

Cardiff City, Sala'nın bonservisi için CAS'a gidiyor

Cardiff'ten flaş Sala kararı

Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi

Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi

Ve Mesut Özil kararı verildi!

Ve Mesut Özil kararı verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.