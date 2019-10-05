Everton Cenk Tosun'un fiyatını belirledi

Premier Lig takımlarından Everton, Milli forvet Cenk Tosun'un satış fiyatı konusunda kararını verdi. Ada basınında yer alan habere göre Everton, Cenk Tosun için 11 milyon Euro gibi bir bedel belirledi.

KATAR'DAN CENK'E TEKLİF

Ocak ayında Cenk Tosun ile yollarını ayırmayı düşünen Everton, istediği ücreti alması halinde golcü oyuncu ile yollarını ayıracak. Cenk Tosun için Everton, yaz transfer döneminin son günlerinde Katar ekibi Al Gharafa ile anlaşmış ancak Cenk'in gitmek istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Özellikle bu yaz döneminde Moise Kean ve Dominic Calvert-Lewin'in kadroya katılması sonra forma şansı iyice zora giren Cenk, bu sezon sadece 2 maçta sahada yer alabildi.

45 MAÇTA 9 GOL ATTI

Cenk Tosun, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi reddederek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti. 28 Yaşındaki Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 45 maçta 9 gol atmayı başardı.

