Everton’da skandal olay: Gueye takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart görüp oyundan atıldı!

Premier Lig’in 12. haftasında Everton, zorlu Old Trafford deplasmanında Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı. Karşılaşmanın tek golü, 29. dakikada Dewsbury-Hall’dan geldi.

12 YIL SONRA AYNI SENARYO

Everton’ın Old Trafford’daki son galibiyetinde Manchester United’ın teknik direktör koltuğunda David Moyes bulunuyordu. Aradan geçen 12 yılın ardından bu kez Everton’un başında aynı isim sahaya çıkarak tarihin ilginç bir şekilde yeniden yazılmasına neden oldu.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT

Mücadelenin 13. dakikasında Everton cephesinde beklenmeyen bir gerginlik yaşandı. Idrissa Gueye, tartışma sırasında takım arkadaşı Michael Keane’e tokat atınca hakem Tony Harrington tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Deneyimli oyuncu gördüğü kırmızı kart sonrası sahadan çıkmakta direndi saha kenarına götürmekte takım arkadaşları bile zorlandı.

MANCHESTER UNITED’DA KAYIP HAFTA

Ev sahibi ekip Manchester United, mücadeleyi kaybederek ligdeki çıkışını sürdüremedi. Bu yenilginin ardından 18 puanda kalan kırmızı şeytanlar, 10. sıraya geriledi. Üst üste alınan puan kayıpları taraftarın tepkisini artırdı.

Zorlu deplasmandan üç puanla dönen Everton ise puanını 18’e taşıdı. Eksik kalmasına rağmen mücadeleden kopmayan takım, ligde moral veren bir galibiyet elde etti.